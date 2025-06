Netflix non va in vacanza e ha in programma per l’estate e il mese di Luglio 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di luglio 2025

Anche nei mesi estivi Netflix terrà compagnia a tutti i suoi abbonati. Uno dei film più attesi del mese di luglio è The Old Guard, il sequel del film con Charlize Theron che vede anche l’italiano Luca Marinelli. Tratto dall’omonimo fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez, ci sono voluti 5 anni per vedere il seguito.

Spazio poi anche a The Sandman, ispirata alla storia di Morfeo, che uscirà divisa in due parti ma sempre nel mese di luglio.

Le serie e i film di luglio di Netflix

The old guard 2, dal 2 luglio (film)

Tour de France: sulla scia dei campioni 3, 2 luglio

The Sandman 2, 3 luglio (volume 1), 24 luglio (volume 2)

La città proibita, 9 luglio

Mean Girl, 9 luglio

Brick, 10 luglio

Madea – matrimonio alle Bahamas, 11 luglio

The Chosen, S1-4, 14 luglio

Untamed, 17 luglio

Superstar, 18 luglio

E poi si vede, 23 luglio

Un tipo imprevedibile 2, 25 luglio

Maledetto il giorno che ti ho incontrato, 25 luglio

Leanne, 31 luglio

Netflix Anime

Dandadan, dal 3 luglio

L’estate in cui Hikaru è morto, dal 5 luglio

Sakamoto Days, S1P2, dal 14 luglio

Anteprime Netflix ai Festival

In occasione dell’uscita della seconda stagione di Mercoledì, che sarà disponibile su Netflix il 6 agosto (Parte 1) e il 3 settembre (Parte 2), al Giffoni Film Festival arriva Tim Burton. Il regista il 25 luglio incontrerà gli junior e parlerà della serie. Mentre il 10 luglio è in arrivo Too Much, la nuova serie di Lena Dunham. Il 27 giugno sono stati proiettati i primi due episodi in anteprima italiana all’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione.