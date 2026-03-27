Arriva la Pasqua ed il mese di Aprile 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Aprile 2026

Grande attesa nel mese di aprile su Netflix per la terza e ultima stagione di “La Legge di Lidia Poët”. In totale saranno 6 gli episodi, disponibili dal 15 aprile 2026, che vedono Matilda De Angelis nel ruolo della brillante avvocata. Accanto a lei, ci sono nel cast Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista Jacopo Barberis; Pier Luigi Pasino in quelli di Enrico Poët; Sara Lazzaro (la moglie di Enrico) e Gianmarco Saurino (Pierluigi Fourneau). New entry Liliana Bottone e Ninni Bruschetta.

Mentre Serena Rossi e Sarah Toscano (al suo debutto da attrice), sono le protagoniste del film “Non abbiam bisogno di parole”, disponibile dal 3 aprile. La vincitrice di Amici interpreta Eletta, una giovane che vive in una famiglia sorda. Quando la sua maestra di canto la spinge a partecipare a un’audizione per una scuola di musica, si trova in difficoltà verso chi ama di più.

Il 1 aprile arriva poi su Netflix il grande spettacolo del WWE, il World Wrestling Entertainment, con Raw, SmackDown e NXT, che vedrà il commento italiano firmato dalle storiche voci de “Il Godzilla” Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa.

Le serie e i film di Aprile di Netflix

Vediamo nel dettaglio tutte le uscite e i titoli del mese di Aprile 2026 su Netflix.

Xo, Kitty stagione 3: dal 2 aprile

stagione 3: dal 2 aprile I peccati di Kujo : dal 2 aprile

: dal 2 aprile The Ramparts of Ice : dal 2 aprile

: dal 2 aprile Non abbiam bisogno di parole : dal 3 aprile

: dal 3 aprile Smile 2 : dal 14 aprile

: dal 14 aprile La Legge di Lidia Poët : dal 15 aprile

: dal 15 aprile Beef – Lo scontro , stagione 2: dal 16 aprile

, stagione 2: dal 16 aprile Ronaldinho: l’inimitabile : dal 16 aprile

: dal 16 aprile A gorilla story: l’incontro di david attenborough : dal 17 aprile

: dal 17 aprile Machos alpha , stagione 5: dal 17 aprile

, stagione 5: dal 17 aprile Unchosen : dal 21 aprile

: dal 21 aprile Running Point : dal 22 aprile

: dal 22 aprile Stranger Things : storie dal 1985: dal 23 aprile

: storie dal 1985: dal 23 aprile Bocciato : dal 23 aprile

: dal 23 aprile Apex : dal 24 aprile

: dal 24 aprile Man on fire – Sete di vendetta: dal 30 aprile

Su Netflix arriva il WWE

Disponibile nell’abbonamento, senza nessun costo aggiuntivo, sarà possibile uno degli eventi di wrestling più attesi come il ‘Wrestlemania‘, disponibile nelle notti di sabato 18 e domenica 19 aprile dalla mezzanotte italiana.

Mentre dal 1 aprile, Netflix Italia sarà anche la casa esclusiva di una curata selezione della library di contenuti WWE, inclusi gli episodi di RAW, SmackDown e NXT e i Premium Live Events del passato, compresi Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania e altri ancora, oltre a nuovi programmi originali e documentari.

Per gli amanti della boxe invece, si potrà assistere al match che vedrà contrapporsi Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov. L’ex campione del mondo WBC dei pesi massimi torna a combattere sabato 11 aprile alle 20:00 (ora italiana).

Per la sezione Sport Live:

Monday night raw 2026: ogni lunedì

Wwe nxt 2026: ogni mercoledì

Wwe smackdown 2026: ogni venerdì

Tyson fury vs. Arslanbek makhmudov: l’11 aprile

Wwe wrestlemania 2026: il 18-19 aprile

Catalogo WWE