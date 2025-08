Netflix non va in vacanza e ha in programma per l’estate e il mese di Agosto 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Agosto 2025

Anche nei mesi estivi Netflix terrà compagnia a tutti i suoi abbonati. Uno delle serie più attese di Agosto è senza dubbio la prima parte della seconda stagione di Mercoledì, in uscita il 6. Nei nuovi episodi vedremo Mercoledì Addams (interpretata dall’attrice Jenna Ortega) tornare ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, si ritroverà al centro di un nuovo mistero soprannaturale. La seconda parte di Mercoledì sarà invece disponibile sulla piattaforma di streaming dal 3 settembre 2025.

Tra i titoli di agosto da non perdere, vi è anche il film di ‘Ogni maledetto Fantacalcio‘ che vede nel cast Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò, Caterina Guzzanti e la partecipazione di Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti.

Le serie e i film di luglio di Netflix

Il mio anno a Oxford , 1 agosto

, 1 agosto Per niente al mondo , 1 agosto

, 1 agosto Immaturi , 1 agosto

, 1 agosto Amici come noi , 1 agosto

, 1 agosto Mercoledì 2 , prima parte dal 6 agosto

, prima parte dal 6 agosto Stolen – il furto del secolo , 8 agosto

, 8 agosto Young millionaires , 13 agosto

, 13 agosto Storia di una notte , 13 agosto

, 13 agosto Fixed – un’ultima avventura , 13 agosto

, 13 agosto Mononoke – il film 2: le ceneri dell’ira , dal 14 agosto

, dal 14 agosto La notte arriva sempre , 15 agosto

, 15 agosto Hostage , 21 agosto

, 21 agosto Bob Marley – one love , 21 agosto

, 21 agosto Long story short , 22 agosto

, 22 agosto Priscilla , 26 agosto

, 26 agosto Uno splendido errore , stagione 2 dal 28 agosto

, stagione 2 dal 28 agosto Il club dei delitti del giovedì , 28 agosto

, 28 agosto Numero sconosciuto – uno scandalo di cyberbullismo, 29 agosto

Tanto sport su Netflix

L’offerta sportiva di Netflix si amplia con grandi docuserie per rivivere i momenti indimenticabili dei leggendari fuoriclasse del calcio, a cui si aggiungono i nuovi film Ogni Maledetto Fantacalcio e The Beautiful Game.

Questi i principali titoli di agosto: