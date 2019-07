Netflix, ecco tutte le novità di Luglio 2019 in arrivo sulla piattaforma streamgin: da “Riverdale 2” a “Stranger Things 3”, da “You Me Her” a “La Casa di Carta” fino alla stagione finale di “Orange is the New Black”.

Netflix, le serie tv di Luglio 2019

Un’estate caldissima per Netflix che ha in programma un mese di Luglio 2019 davvero spettacolare. Tantissimi i titoli cult in arrivo sulla piattaforma numero uno nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento. Tante novità, ma anche tante nuove serie tv da non perdere.

Si comincia con la seconda stagione di “Riverdale“, la serie televisiva statunitense di genere teen drama basata sui personaggi degli Archie Comics con protagonisti il compianto Luke Perry, KJ Apa, Camila Mendes e Cole Sprouse. Dove eravamo rimasti? Fred è stato ferito da un colpo di pistola sparato da un uomo misterioso: riuscirà a salvarsi? Intanto Jughead fa il suo ingresso nella gang dei Serpents, mentre Veronica si mette nei guai.

Tra i titoli più attesi c’è senza alcun dubbio “Stranger Things 3“. Il terzo capitolo della serie televisiva statunitense di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer è pronto a farci entrare nel mondo del sottosopra con protagonisti Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown e Winona Ryder.

Dal 12 luglio, invece, spazio alla quarta stagione di “You Me Her”, la serie con protagonista la coppia formata da Jack (Greg Poehler) ed Emma (Rachel Blanchard) che per stimolare la propria sessualità ricorrono all’aiuto di Izzy (Priscilla Faia).

Un altro titolo molto atteso è “La casa di Carta – Terza Parte” in arrivo dal 19 luglio in esclusiva su Netflix. La band del professore è pronta a tornare sulla piazza, ma questa volta nessun colpaccio alla zecca di Stato, ma bensì un affare di famiglia. Uno dei componenti della banda è stato arrestato e bisogna liberarlo. Si tratta di Rio. Nel cast confermatissimi Hovik Keuchkerian, Luka Peros e Rodrigo de la Serna.

Il 26 luglio, invece, i riflettori sono tutti puntati sulla stagione finale di Orange Is The New Black, una delle serie più amate di sempre del colosso Netflix. Questa volta con la settima e ultima stagione è arrivato il momento di dire addio alla protagonista Piper Chapman (Taylor Schilling) impegnata a rifarsi una vita fuori dal carcere. Ma le altre ragazze riusciranno a rifarsi una vita?

Non mancano però alcune serie del tutto nuovo: