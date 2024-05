Maxi appuntamento oggi – mercoledì 1° maggio – con la soap spagnola La promessa. Il cambio di palinsesto Mediaset per la giornata festiva riserva una graditissima sorpresa ai fans della serie TV iberica, che potranno seguire le vicende di Manuel e Jana con due maxi episodi della durata di oltre 2 ore.

La Promessa, oggi in onda due puntate intere

Come già accaduto lo scorso 25 aprile, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di regalare ai fans de La Promessa che nel pomeriggio si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset un lungo appuntamento con i loro beniamini. La Promessa andrà infatti in onda oggi – mercoledì 1° maggio – con due puntate intere che prenderanno il via alle 14:07 e ci terranno compagnia fino alle 16:51 circa.

Complice la messa in pausa delle due trasmissioni ideate e condotte da Maria De Filippi – Uomini e donne e il daytime Amici 23 – ci sarà spazio per la programmazione di due puntate intere de La promessa, che ci terranno compagnia per buona parte del primo pomeriggio di Canale 5. Ciò permetterà di dare un ulteriore slancio al racconto, e fare così un passo avanti nelle trame per scoprire cosa succederà a Jana, Manuel e agli altri protagonisti della soap.

Cosa accadrà nelle puntate di oggi La Promessa?

Cruz è tornata, e con il suo ritorno si riaccendono i conflitti con Jimena. La marchesa ricomincia a dare del filo da torcere alla nuora.

Curro si sfoga con Jana sulla fine della sua storia con Martina. Il ragazzo non riesce ad accettare il fatto che Martina lo abbia lasciato. Jana lo invita a non arrendersi e lottare per il suo amore.

Nei giorni scorsi Pia aveva trovato la cicuta nella camera che condivide con il marito Gregorio, e scoperto così che era lui il responsabile dei suoi malori. L’uomo però reagisce in malo modo quando lei gli confessa quanto ha scoperto, e solo l’intervento tempestivo di Romulo riesce a salvare Pia dalla furia di Gregorio. Quest’ultimo viene poi arrestato dalla Guardia Civile.

Da domani – giovedì 2 maggio – La Promessa torna a occupare il consueto spazio nel palinsesto Mediaset.