Per celebrare il lancio della nuova serie La regina Carlotta: una storia di Bridgerton, disponibile solo su Netflix, una performance musicale esclusiva si è tenuta ieri 4 maggio a Milano in Via Dante: Elodie da una balconata ha onorato l’ “arrivo” della regina Carlotta, assoluta protagonista di questo prequel di Bridgerton, eseguendo alcuni pezzi arrangiati in chiave regency.

Netflix lancia “La regina Carlotta: una storia di Bridgerton” con Elodie che incanta Milano

Allo scoccare delle ore 21, Elodie, al cospetto di fan, stampa ed influencer, oltre ad aver reinterpretato i suoi brani “Due” e “Ok. Respira”, ha cantato sulle note di “If I ain’t got you” celebre canzone di Alicia Keys nella versione rivisitata udibile nella serie.

A fare da sfondo all’evento Netflix, la cornice magica di via Dante, una delle strade più gettonate e frequentate del centro di Milano. Giochi di luci e atmosfere regali hanno creato la giusta ambientazione per un evento di successo.

“La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton”: la trama

Dedicato all’ascesa al potere della regina Carlotta, questo prequel dell’universo Bridgerton in sei imperdibili episodi racconta come il matrimonio della giovane regina con il re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton.

Il cast della serie La regina Carlotta: una storia di Bridgerton

In questa miniserie, Golda Rosheuvel (regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i loro ruoli di Bridgerton. India Amarteifio (Line of Duty) interpreta la regina Carlotta da giovane, Michelle Fairley (Gangs of London) la principessa Augusta, Corey Mylchreest (The Sandman) il giovane re Giorgio, e Arsema Thomas la giovane Agatha Danbury.

Nel cast tecnico, si citano: Shonda Rhimes è la showrunner, produttrice esecutiva e sceneggiatrice, mentre Betsy Beers è produttrice esecutiva insieme a Tom Verica che è anche regista.

