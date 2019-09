Tutto pronto per “Nella mia cucina“, il nuovo programma di cucina condotto da Carlo Cracco con la complicità di Camilla Boniardi “Camihawke” nella fascia pre- access time di Rai2. Ecco la data di partenza e tutte le novità.

Nella mia cucina su Rai2: ecco quando

Al via da lunedì 16 settembre 2019 alle ore 19.35 “Nella mia cucina”, il nuovo programma di Rai2 condotto da Carlo Cracco e Camilla Boniardi, in arte Camihawke. Si tratta di una coppia assolutamente inedita per il piccolo schermo: da un lato uno degli chef più amati-odiati del piccolo schermo e dall’altro la web creator star di Instagram al suo debutto televisivo.

Nella mia cucina è un cooking show che vedrà i concorrenti chiamati a replicare in maniera perfetta alcuni dei piatti più importanti realizzati dallo chef pluristellato. Si tratta di un nuovo format che fa il suo debutto su Rai2 composto da 20 puntate trasmesse dal lunedì al venerdì.

Carlo Cracco a Nella Mia cucina su Rai2

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, Carlo Cracco ha parlato con grandissimo entusiasmo del progetto che segna il suo arrivo in Rai:

“Ho accettato con entusiasmo di partecipare a questo progetto, è un programma divertente che mi permette di essere me stesso nella mia cucina, mostrando il mio lato più autentico. È stata un’evoluzione naturale di un percorso iniziato come testimonial di Scavolini, poi accanto all’azienda nella progettazione di un modello di cucina che, adesso, approda in tv. Non avrei potuto immaginarmi nessun altro nella MIA cucina, per questo ho deciso di tornare sugli schermi” .

Carlo Cracco, infatti, per “Nella mia cucina” abbandona lo stile impeccabile di giudice di MasterChef per mostrarsi “al naturale” nella sua cucina dove accogliere i vari concorrenti che dovranno cimentarsi nella realizzazione dei suoi piatti più famosi, ma anche più difficili.

Tanta emozione anche per Camilla Boniardi, nome d’arte Camihawke, che ricoprirà il ruolo di assistente nel nuovo cooking show di Rai2:

“É la prima volta per me, l’impegno e l’eccitazione sono state massime e spero davvero che il risultato piaccia al pubblico tanto quanto è piaciuto a me fare quest’esperienza”.