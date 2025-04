Ne vedremo delle belle chiude in anticipo. L’ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti andrà in onda sabato 12 aprile invece che sabato 19 aprile. Nonostante il cast fosse vincente(almeno sulla carta), il programma non è riuscito a decollare conquistando ascolti poco soddisfacenti.

Ne vedremo delle belle, la reazione di Veronica Maya alla chiusura anticipata del programma

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Veronica Maya. La conduttrice si è detta molto amareggiata per la chiusura del programma: “Ho visto che gli ascolti non erano brillanti ma speravo che tutto il team di produzione e di rete difendesse la buona idea per la quinta puntata. Valeva la pena arrivare fino alla fine per l’impegno che noi dieci ci abbiamo messo e che secondo me non è venuto fuori. Noi abbiamo lavorato incessantemente dal lunedì al sabato prestandoci ad imparare in pochissimo tempo balletti, coreografie e quant’altro. Non ci siamo mai tirate indietro, ci siamo messe in gioco anche nelle discipline in cui avevamo più difficoltà. Sono dispiaciuta anche perché nell’ultima puntata sono stata vittima di congiunture astrali non felicissime. Avevo voglia di raccontarmi ancora perché penso che non ne ho avuta l’opportunità o magari non sono stata brava io. Per me il gioco non era finito, ecco”.

Ma cosa non ha funzionato? Per Carlo Conti a mancare è stato il pepe tra le protagoniste interessate più a fare show. Veronica Maya però non è d’accordo: “Se volevano un programma Eva contro Eva forse ce lo dovevano dire prima. In questo programma mi sono esposta molto, non ho fatto strategie, ho sfidato nel ballo la collega che per me era più brava e cioè Matilde. Insieme alle altre colleghe pensavamo di poter lanciare un messaggio diverso, volevamo far vedere che c’era solidarietà tra donne e invece abbiamo preso schiaffi da tutti i lati. Il rammarico c’è di non essersi compresi. Sto vivendo una shitstorm di quelle megagalattiche che mai mi sarei aspettata. Ho dato fin troppo il fianco, non sono contenta”. Poi prosegue: “Per esempio quando c’è stata la prova dell’intervista pensavo di far conoscere la mia capacità e invece non sono stata libera di fare le mie domande, di fare un’intervista a modo mio a Nino Frassica che pure conoscevo”.

Veronica Maya ha riferito di aver subito attacchi sui social per i presunti ritocchi estetici: “Non potevano attaccarmi su nulla e sono andati a guardare se il sopracciglio era più alto. Sto soffrendo anche se sono una persona tosta. Un uomo può curarsi e va benissimo, una donna si cura e deve essere massacrata. Dove è il rispetto della libertà? Posso aver esagerato, averlo fatto nel momento sbagliato però sono considerazioni mie e questo non può autorizzare le persone ad offendere e infierire in questo modo così violento”.