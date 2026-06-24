Vent’anni di cinema, cultura e dialogo tra le eccellenze internazionali. Dal 25 al 28 giugno Taormina ospiterà la XX edizione dei Nations Award, il prestigioso Premio Cinematografico delle Nazioni che quest’anno celebra un importante traguardo con un programma ricco di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dell’archeologia, dell’architettura e della sostenibilità.

Nations Award, XX edizione a Taormina: gli ospiti

Il momento clou della manifestazione sarà il Gala in programma sabato 27 giugno nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, dove verranno consegnati i riconoscimenti ai protagonisti di questa edizione.

Tra i premiati figurano alcuni dei nomi più apprezzati del panorama cinematografico italiano e internazionale. A ricevere il Nations Award sarà Sergio Castellitto, tra gli attori, registi e sceneggiatori più autorevoli del cinema italiano, protagonista di film che hanno segnato la storia del grande schermo. Accanto a lui Alessandra Mastronardi, interprete capace di spaziare con successo tra commedia e dramma, e Michele Morrone, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Massimo Torricelli nella saga cinematografica “365 giorni”.

Tra gli ospiti più attesi anche l’attrice turca Ozge Ozpirincci, celebre per il ruolo di Bahar nella serie televisiva di successo “La forza di una donna” e oggi considerata una delle interpreti più importanti del cinema e della televisione turca.

Spazio all’archeologia e l’architettura

Il Nations Award 2025 allargherà inoltre il proprio sguardo oltre il mondo del cinema. A Taormina arriverà infatti Zahi Hawass, uno degli archeologi più celebri al mondo, noto per le sue ricerche sull’antico Egitto e per le importanti scoperte legate a Tutankhamon. L’egittologo, già Ministro delle Antichità egiziane, è diventato nel tempo un punto di riferimento internazionale per la divulgazione storica e archeologica.

Spazio anche all’architettura con Mario Cucinella, tra le firme più prestigiose dell’architettura contemporanea. Fondatore dello studio MCA – Mario Cucinella Architects, è riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno nella progettazione sostenibile e nell’innovazione ambientale.

“Abbiamo scelto di raccontare il cinema attraverso sfumature diverse”, ha spiegato Michel Curatolo, presidente e organizzatore della manifestazione. “Sergio Castellitto rappresenta una delle figure più autorevoli del panorama cinematografico italiano, mentre Alessandra Mastronardi, Michele Morrone e Ozge Ozpirincci testimoniano percorsi artistici differenti ma accomunati da talento e capacità di parlare a pubblici internazionali. Nelle prossime settimane annunceremo anche altri ospiti che celebreranno con noi il ventennale del Premio”.

Come da tradizione, il festival dedicherà particolare attenzione alle tematiche ambientali attraverso il format “Thinking Green”. Gli incontri si svolgeranno all’NH Hotel di Taormina e vedranno la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e autorità impegnati in dibattiti e confronti sui temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

Diretti artisticamente da Marco Fallanca, i Nations Award – Thinking Green si svolgono sotto l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica e della Regione Siciliana, con il sostegno di numerose istituzioni regionali e locali, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell’estate siciliana.