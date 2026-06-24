Nel palinsesto estivo Mediaset ci sarà spazio anche per Be my sunshine. La storia d’amore turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz è pronta a debuttare su Canale 5 e tenerci compagnia per tutta l’estate.

Be my sunshine: dal 4 luglio su Canale 5

Trasmessa in Turchia su Star TV nel 2021, Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è già presente nel ricco catalogo Mediaset riservato alle dizi turche. Dal 25 marzo è arrivata infatti sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, con la stessa formula già adottata per altre serie ovvero un nuovo episodio reso disponibile dalla mezzanotte per la visione on demand.

Composta da una sola stagione, per un totale di 25 episodi della durata media di 130 minuti ciascuno nella versione originale, la dizi turca sta però avviandosi ormai verso il gran finale. Sebbene (come sempre accade) nella versione italiana i “bolum” turchi siano stati oggetto di adattamenti con una durata delle puntate ridotta rispetto a quelle originali, si avvicna il momento in cui calerà il sipario su questa dizi Mediset. Se da un lato tantissimi fans della serie dovranno presto salutare i protagonisti sulla piattaforma, dall’altro in molti si preparano a dare loro il benvenuto su Canale 5. I vertici di Cologno Monzese, con una mossa a sorpresa, hanno infatti deciso di riproporre le vicende di Haziran e Poyraz nel pomeriggio prefestivo e festivo della rete ammiraglia.

Be my sunshine arriverà su Canale 5 sabato 4 luglio alle 14:10 (subito dopo Beautiful) e ci terrà compagnia fino alle 16:45 circa con un triplo episodio. La domenica invece, la dizi andrà in onda con due puntate.

La storia d’amore tra Poyraz (Alp Navruz) e Haziran (Ayça Ayşin Turan) – dopo aver conquistato i fans sulla piattaforma Mediaset – è pronta ad appassionare anche i telespettatori di Canale 5.

Be my sunshine sostituisce Forbidden fruit

L’arrivo di Be my sunshine nel weekend di Canale 5 comporterà la sospensione degli appuntamenti prefestivi e festivi con Forbidden fruit. Quest’ultima – a partire dal 4 luglio – non sarà più trasmessa il sabato e la domenica, ma la dizi turca amatissima dal pubblico Mediaset continuerà a tenerci compagnia dal lunedì al venerdì.