Le vicende della passata stagione Il Paradiso delle signore avevano messo a dura prova il rapporto tra Rosa e Marcello. Prima le interferenze di Adelaide e poi l’incidente in Vietnam che aveva messo in pericolo la giovane Camilli, avevano rischiato di scrivere la parola “fine” alla loro relazione. Nel finale però, tutto sembrava ormai superato e la coppia sembrava pronta a guardare al futuro con maggiore serenità. Un nuovo ostacolo però, tornerà a minare il loro rapporto. Pronti a scoprire con noi di cosa si tratta? Ecco qualche anticipazione IPDS.

Il Paradiso delle signore 11: Rosa e Marcello, è di nuovo crisi?

In attesa di ritrovare le vicende de Il Paradiso delle Signore su Rai Uno, le prime anticipazioni che arrivano dal set iniziano a tenere i fans della serie con il fiato sospeso. Nella prossima stagione infatti, potrebbero esserci nuove svolte nella relazione tra Marcello Barbieri e Rosa Camilli, e le news non sembrano preannunciare niente di buono.

I primi indizi che arrivano mostrano una nuova crisi per la coppia, che dopo l’ingombrante presenza della contessa Adelaide di Sant’Erasmo della scorsa stagione potrebbe trovarsi ad affrontare un altro ostacolo. Se da un lato Adelaide sembra essersi fatta da parte, accettando (almeno in apparenza) il loro legame, qualcun altro è pronto a frapporsi tra la Camilli e Barbieri.

Nuova fiamma per Marcello? News IPDS

Le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle signore sono in corso, e mentre Pietro Masotti – l’attore che presta il volto a Marcello – è presente sul set, Nicoletta Di Bisceglie (alias Rosa nella soap di Rai 1) non si è ancora vista. Questa assenza ha contribuito ad alimentare la curiosità dei fans, che non hanno tardato a ipotizzare una nuova compagna per Marcello.

La candidata ideale sembra essere Valeria Craveri (interpretata da Francesca Valtorta) giunta nel cast nella seconda parte della passata stagione. Valeria è arrivata a Milano determinata a stringere una collaborazione professionale con il celebre atelier lombardo, ma la sua permanenza nel capoluogo potrebbe portarla a creare con Barbieri un sodalizio che vada ben oltre il campo lavorativo.

Fin dalla sua comparsa, Craveri ha instaurato un’intesa con Marcello che è andata via via intensificandosi, facendo ipotizzare che il loro rapporto sia destinato a evolversi anche sul piano personale. al momento li spoiler mantengono il massimo riserbo, ma non è da escludere che Valeria possa diventare una figura centrale nei prossimi episodi IPDS, costringendo Rosa ad affrontare una nuova dolorosa separazione.

La curiosità dei fans per questa possibile storyline è alle stelle. Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere il ritorno de Il Paradiso delle signore su Rai 1, previsto a settembre dopo la pausa estiva.