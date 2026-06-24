Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 29 giugno al 3 luglio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo le mosse di Grillo. Il boss cercherà di incastrare Eduardo, ma una mossa a sorpresa di Stella farà fallire il suo piano. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: decisione difficile per Stella

Stella prova in ogni modo a convincere Angelo a non partecipare al piano escogitato da Grillo per incastrare Eduardo, ma il ragazzo non sembra sentire ragioni. A quel punto la giovane è costretta a prendere una decisione sofferta, e sceglie di avvertire Sabbiese del pericolo che incombe su di lui.

L’ex boss – messo in guardia da Stella – prova a eludere la trappola architettata da Grillo, ma sul suo cammino trova Damiano. L’incontro con Renda potrebbe sconvolgere il destino di entrambi.

La fuga dei due fa fallire il piano di Grillo, ma a che prezzo? Renda è furioso con l’amico di sempre e – dopo averlo allontanato – minaccia di rivelare a Rosa la verità sul fratello. Nel frattempo Grillo sfoga la sua rabbia su Stella, e la ragazza potrebbe pagare caro il prezzo della sua scelta.

Ida prova a riavvicinarsi a Diego nelle prossime puntate Upas

La situazione tra Ida e Diego sembra offrire uno spiraglio per il ritorno alla normalità, e la donna non è certo disposta a lasciarsi sfuggire l’opportunità di riportare nella loro relazione un po’ di serenità. Ida cerca di riavvicinarsi a lui, che però soffre ancora molto la nostalgia per l’intesa che aveva con Lorenza.

Le cose peggiorano quando neppure gli ottimi risultati scolastici ottenuti da Jimmy riescono a renderlo felice. Anche Manuela e Niko appaiono preoccupati per quel suo stato di “torpore”, ma lui continua a soffrire nel vedere la crescente sintonia tra Lorenza e Fausto. Solo Raffaele sembra offrirgli un sostegno tanto prezioso quanto discreto, e proprio notando la discrezione offerta dal portiere di Palazzo Palladini, Diego decide di confidarsi con lui e rivelargli le sue pene d’amore.

Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

Mariella è sempre più convinta che Sergio abbia bisogno di aiuto per superare le difficoltà nel rapporto con Bice. Anna ricontatta Alberto: per quale motivo la giovane è tornata a farsi sentire?

Intanto Roberto va incontro a una delusione: la speaker Ambra Mancini, sulla quale Ferri aveva riposto molte speranze, decide di passare alla concorrenza. Questo alimenta ancora di più le tensioni tra Ferri e Michele. Rossella riceve una importante proposta professionale, che le permetterebbe di vivere un’esperienza all’estero. A frenare la giovane Graziani però, è il desiderio di restare accanto a Nunzio.