Ascolti tv 17 agosto 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro il “Scherzi a Parte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 17 agosto 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vs Scherzi a Parte – Auditel ieri sera, 17 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Scherzi a Parte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche del prequel de Il commissario Montalbano con protagonista Michele Riondini hanno appassionato 2.286.000 spettatori pari al 20.6% di share.

Su Rai 2: Per sempre Gino, la serata, in replica, per omaggiare il cantautore Gino Paoli ha intrattenuto 269.000 spettatori pari al 3% (anteprima di 35 minuti al 2.9% con 404.000 spettatori).

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ha registrato 427.000 spettatori (4.1%).

Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, ha informato 536.000 spettatori (5.2%).

Canale 5: Scherzi a Parte, le repliche del programma di scherzi condotto da Max Giusti ha divertito 1.309.000 spettatori con uno share dello 12.8%.

Italia 1: Palermo-Lecce, la partita di Coppa Italia ha incollato alla tv 894.000 spettatori con il 7%.

La7: In viaggio con Barbero, il programma televisivo di approfondimento e cultura ha raccolto 452.000 spettatori e lo 3.3%.

Tv8: Dinner Club, il diario di viaggio culinario che vede Carlo Cracco, in compagnia di noti attori e comici, andare alla ricerca dell’arte culinaria italiana in viaggio attraverso il Bel Paese ha interessato 198.000 spettatori con 2.1% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 312.000 spettatori con lo 3.3% di share.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Marco Liorni e Gerry Scotti?

L’Eredità Summer : 2.448.000 spettatori con il 16.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.112.000 spettatori con il 27.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 agosto 2026

RAI 1

Capri : 842.000 spettatori con il 9.4 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta Estate: 942.000 spettatori con il 12.2% nella parte chiamata Start, 1.296.000 spettatori con il 16.6% nella presentazione e 1.515.000 spettatori con il 17.9%.

CANALE 5