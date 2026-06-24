Al via la nuova edizione di Temptation Island 2026, il docu-reality dei sentimenti presentato da Filippo Biscaglia che anche quest’anno è pronto a raccontare ai telespettatori le relazioni di coppia attraverso un intenso percorso umano ed emotivo. Scopriamo le coppie di concorrenti, ma anche la programmazione completa delle puntate.

Temptation Island 2026 a che ora inizia su Canale 5?

Ci siamo: da stasera, mercoledì 24 giugno 2026, dalle ore 21.20 appuntamento su Canale 5 con la nuova imperdibile edizione di “Tempation Island 2026“, il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Quando ci si innamora è normale pensare di voler passare il resto della propria vita insieme, ma non sempre le cose vanno come pensiamo perché, si sa, in amore non esistono regole e solo il tempo può dare le risposte giuste. Sette le coppie protagoniste di questa edizione come sempre non sposate e senza figli che decidono di mettere alla prova i loro sentimenti.

L’obiettivo del programma è sempre quello: verificare la solidità del proprio rapporto confrontandosi con i propri sentimenti, ma anche con le tentazioni all’interno dei villaggi dei single tentatori e tentatrici. Le domande più assidue che spesso queste coppie si pongono sono: “Ma davvero la vita di coppia è la vita che voglio? “E’ Lei/lui la persona giusta con la quale vivere una vita insieme? “L’amore che ci lega è un sentimento davvero così profondo?”.

Temptation Island 2026, le coppie di concorrenti

Ma quali sono le coppie di concorrenti protagoniste di Temptation Island 2026? Conosciamole meglio:

FRANCESCA E DANILO sono fidanzati da 4 anni. Lei ha 25 anni e vive in provincia di Napoli, mentre lui 31 anni e vive a Roma. Francesca ha contattato la redazione di Temptation perchè non ha più fiducia nel suo fidanzato che oramai si sente in gabbia.

GIOVANNI E SABRINA sono una coppia da 6 anni. Lui ha 31 anni, mentre lei 23 e convivono a Catania. Questa volta a scrivere al programma è stato Giovanni convinto che Sabrina l’abbia tradito che ha confermato di aver avuto una distrazione. Non solo, Sabrina è dubbiosa anche sui suoi sentimenti.

SORAYA E CRISTIAN sono fidanzati da un anno e 8 mesi. Entrambi vivono a Roma dove hanno anche convissuto. Da diverso tempo Soraya ha notato un cambiamento da parte del fidanzato. Cristian è sempre più insofferente e disinteressato al punto da prediligere una maschera di Spider-Man ad una cena con lei.

GABRIELE E SARA: fidanzati da 6 anni e mezzo. I due convivono a Chiasso, ma da tempo Gabriele è dubbioso su questa relazione dopo il tradimento di Sara. Nonostante lui abbia trovato della chat sul suo telefono, Sara nega di averlo tradito.

BERNADETTE E DIAMANTE: fidanzati da 16 anni. Una lunga storia d’amore con tanto di convivenza a Orta di Atella, provincia di Caserta. A scrivere alla redazione è stata Bernadetta che dopo 16 anni d’amore vorrebbe sposarsi, ma Diamante è sempre contrario. Come mai?

IRIS E ANDREA: fidanzati da 3 anni. Entrambi di Taranto, la loro storia è entrata in crisi da quando Andrea ha trovato delle foto esplicite sul cellulare del fidanzato. Lui nega il tradimento, ma il loro rapporto è arrivato ad un punto di non ritorno. Chissà se il percorso di Temptation possa aiutarli a prendere una decisione.

ALESSANDRA E ROSARIO: fidanzati da 2 anni e 8 mesi. Alessandra per amore ha lasciato Milano per trasferirsi a Napoli dal fidanzato, ma ha scoperto un suo tradimento. Rosario, infatti, aveva una relazione a distanza. Un tradimento che ha segnato la fiducia di Alessandra che ha bisogno di far chiarezza sul rapporto.

Temptation Island 2026, la programmazione completa su Canale 5

La nuova edizione del reality show dei sentimenti di Canale 5 quest’anno dovrà vedersela con il colosso dei Mondiali 2026. Per questo motivo la programmazione di Temptation Island 2026 cambierà a seconda delle partite di maggior rilievo dei Campionati di Calcio.

A seguire la programmazione al momento confermata su Canale 5: