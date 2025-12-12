Il Natale è alle porte e Disney+ è pronta a intrattenere grandi e piccini in questo periodo magico. Tra cioccolate calde, tisane e copertina, a rendere l’atmosfera ancora più meravigliosa non possono mancare delle visioni a tema, capaci di coccolare anche l’animo più “Grinch”. Ecco alcuni dei titoli da vedere sulla piattaforma nei giorni natalizi.

Natale 2025 con Disney+: film e serie tv da vedere sulla piattaforma

Su Disney+ il catalogo dedicato ai titoli natalizi è davvero ricco. Non possono mancare numerosi classici. Sono disponibili alla visione L’amore non va in vacanza, commedia romantica con Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black; Mamma, ho Perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aereo, iconiche pellicole con Macaulay Culkin nei panni del piccolo Kevin McCallister che, rimasto solo a Natale, dovrà vedersela con dei maldestri ladri.

Impossibile non guardare anche Il Grinch, con un Jim Carrey irresistibile nei panni dell’odiatore del Natale numero uno, ma anche Una promessa è una promessa con Arnold Schwarzenegger alla ricerca frenetica del regalo introvabile per il figlio.

Sulla piattaforma troviamo anche Che fine ha fatto Santa Claus? dove Babbo Natale dovrà cercare moglie entro la vigilia, pena la perdita del suo ruolo; The Nightmare Before Christmas, capolavoro in stop motion nato dalla mente di Tim Burton, pellicola ideale sia per Halloween che per Natale; e La Neve nel cuore, commedia corale con la compianta Diane Keaton nel ruolo di una mamma che cerca di tenere le redini della sua famiglia disfunzionale.

Per concludere con i grandi classici, citiamo il meno convenzionale Die Hard, thriller adrenalinico con Bruce Willis e Alan Rickman e il cortometraggio Il Canto di Natale di Topolino, rivisitazione emozionante del grande classico di Charles Dickens.

Rimanendo sui corti, sulla piattaforma troviamo anche il recentissimo An Almost Christmas Story, venticinque minuti di pura magia in cui un gufetto e una bambina si imbarcheranno in una commovente avventura.

Da non perdere anche Last Christmas, dramedy con Emilia Clark e Henry Golding e le due stagioni della serie Nuovo Santa Claus cercasi.

Infine, segnaliamo anche A Very Jonas Christmas Movie, ultima pellicola con protagonisti i Jonas Brother che cercano di tornare a casa per Natale.