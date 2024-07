Tra le sorprese del cinema italiano di quest’anno c’è anche Margherita Vicario. La cantante e attrice ha esordito alla regia nel film “Gloria!”, una pellicola intensa ambientata all’inizio dell’Ottocento che esplora il desiderio delle donne di essere ascoltate in un’epoca in cui veniva insegnata loro la musica senza avere il permesso di eseguirla in pubblico. Un film che ha ottenuto il Premio speciale BNL BNP Paribas e un ulteriore riconoscimento per la colonna sonora durante la serata di premiazione dei Nastri d’Argento che si è svolta a Roma presso il Maxxi.

Margherita Vicario, intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Margherita Vicario. L’attrice si è detta soddisfatta per il percorso fatto dal film: “Non mi sarei aspettato questo riscontro. Quando abbiamo lavorato al film e alle musiche in particolare ero talmente impegnata a fare del mio meglio che quando poi ho alzato la testa sono rimasta meravigliata. Mi sono detta “ammazza, è successo, sta piacendo”. E’ stata davvero una sorpresa e ora mi godo questo momento”.

Nel film “Gloria!” così come in quello di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” viene esplorato il concetto della sorellanza. Abbiamo chiesto alla Vicario come lo abbia scoperto e quanto sia stato fondamentale per lei: “L’ho scoperto crescendo man mano che ho acquisito consapevolezza. Devo ammettere che da adolescente ero un maschiaccio e ad oggi ho più amici maschi che amiche femmine. Con il tempo ho capito che condividere e parlare con altre persone del mio stesso stesso mi poteva aiutare a crescere”.

Nel 2022 Margherita Vicario si era esibita sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover assieme alla Rappresentante di Lista. A conclusione della chiacchierata, le abbiamo chiesto se le piacerebbe andare in gara.

Lei ha risposto così: “E’ sempre stato un sogno, mi piace l’idea che ci sia un palco dove potersi esibire con degli inediti. Finora non ho avuto fortuna, pazienza. Fare un film con tutte le musiche che mi venivano dal cuore è stata la soddisfazione più bella”.