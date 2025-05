Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 3 al 9 maggio? Al centro dei riflettori troveremo Jana, che deciderà di non tacere più la verità sulle sue origini a Manuel. Il marchesino sarà sconvolto nell’apprendere che la sua amata gli avrà mentito.

Anticipazioni La Promessa: la rivelazione di Jana

Jana confesserà a Manuel che il suo nome è in realtà Mariana, e che l’uomo responsabile della morte di Dolores e del rapimento di Curro si troverà ancora a La Promessa. La giovane donna dirà al marchesino di essere giunta alla tenuta per scoprire chi aveva eliminato sua madre e rapito suo fratello.

La prova di quanto afferma sarebbe un anello con lo stemma di famiglia che Jana ricorderà di aver visto bene al momento dell’agguato. Proseguirà dicendo che si tratterà proprio dello stesso anello lasciato in eredità a Manuel.

Il marchesino apparirà sconvolto dalle dichiarazioni di lei, ma comprenderà le sue ragioni e deciderà di portare comunque avanti i preparativi del matrimonio.

Poco dopo Maria rimprovererà Jana, affermando che non avrebbe dovuto accusare apertamente il defunto barone de Linaja basandosi solo sul ricordo di un anello. Le due amiche intanto prepareranno il vestito da sposa di Jana, e quest’ultima le confesserà che non potrà partecipare alle nozze, poiché l’evento si terrà in gran segreto.

Trame settimanali La Promessa: Curro infastidito dalla presenza di Julia

Nel frattempo Curro faticherà sempre più a sopportare i discorsi ossessivi di Julia sulla guerra, e chiederà a Martina di allontanare la donna dal palazzo.

La tensione tra il giovane e l’ospite si farà sempre più insopportabile, e le continue domande della giovane sulla guerra costringeranno il ragazzo a rivivere un momento particolarmente triste della sua vita.

Tuttavia sembra che Curro dovrà continuare a sopportare a lungo la presenza di Julia, visto che – anziché allontanarla – le verrà dato il permesso di prolungare la sua permanenza a palazzo per poter restaurare il ritratto della defunta Carmen, prima moglie di Alonso.

Marcelo fatica ad ambientarsi nelle prossime puntate La Promessa

Periodo difficile anche per Marcelo, che faticherà ad ambientarsi al palazzo, a causa dell’ostilità di Lope. Quest’ultimo dimostrerà più volte di non sopportarlo, e gli negherà ogni possibilità di lavorare in cucina.

A mettere i bastoni tra le ruote a Marcelo e Teresa sarà anche Petra, che mostrerà una particolare ostilità verso la coppia.

Cos’altro accadrà nella telenovela di Rete 4?

Anche tra Cruz e Alonso il clima resterà molto teso, e un incidente a cavallo che coinvolgerà uno dei figli degli Orestes sarà motivo di un diverbio acceso tra i due. La marchesa si rifiuterà perfino di scrivere una lettera di condoglianze alla famiglia, sostenendo di non volere più avere alcun rapporto con loro.

Il malumore di Alonso si riverserà su Lorenzo. Il capitano De La Mata si vedrà togliere la gestione dell’attività di marmellate che verrà restituita a Catalina. Cruz tornerà a far sentire la sua voce, e dirà ad Alonso che è prevenuto nei confronti del cognato. Pelayo intanto apparirà pentito per il male causato a Catalina e si scuserà con Simona. Quest’ultima lo obbligherà a dimostrare il suo pentimento cucinando un piatto speciale.