La nuova soap spagnola Ritorno a Las Sabinas debutterà su Rai Uno martedì 6 maggio. Con un ritardo di 24 ore (inizialmente la messa in onda della prima puntata era prevista per lunedì 5) dovuto agli eventi luttuosi legati alla morte di Papa Francesco, la nuova telenovela è pronta a prendere il posto lasciato dal finale de Il Paradiso delle Signore. I protagonisti di questa avvincente soap ci terranno compagnia nel daytime feriale estivo dalle 16 alle 16:50. Cosa accadrà nei primi episodi, in onda dal 6 al 9 maggio? Scopriamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, trame primi episodi: le sorelle Molina tornano a casa

Le anticipazioni Ritorno a Las Sabinas rivelano che nelle prime puntate assisteremo al ritorno a casa delle sorelle Molina, Gracia e Paloma. Le due ragazze – rimaste lontano a lungo al loro paese d’origine – dovranno fare ritorno a Manterana per assistere il padre malato. Nel momento in cui rimetteranno piede in città però, si troveranno a fare i conti con diverse questioni lasciate in sospeso in passato.

Trame episodi dal 6 al 9 maggio Ritorno a Las Sabinas: Gracia rivede Miguel

La prima a dover fare i conti con eventi del passato sarà Gracia, che mentre assiste il padre Don Emilio si ritroverà faccia a faccia non Miguel. Il ragazzo è stato il suo primo amore e l’emozione nel rivederlo sarà grande. Tuttavia ben presto Gracia verrà a sapere che Miguel è fidanzato con Esther, vecchia amica della sorella Paloma e figlia di Donna Paca Utrera, una ricca proprietaria terriera. Anche Gracia sarà sentimentalmente legata ad Antón, il marito lasciato a Madrid a occuparsi degli affari di famiglia. Questo però non eviterà ai due ex di ripercorrere le fasi salienti della loro storia d’amore passata. Mentre Miguel sarà intento ad aiutare Gracia a svuotare il capanno di Emilio, scoprirà che lei non gli avrà raccontato tutta la verità sul suo matrimonio.

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni al 9 maggio: il piano segreto di Paca

I rapporti tra la madre di Esther e il padre di Gracia saranno tutt’altro che buoni, ma ciò non impedirà alla donna di fare una proposta alle due sorelle Molina. La ricca proprietaria terriera darà una mano a Paloma a irrigare il terreno, e intanto penserà a come poter attuare il suo piano. Nel frattempo Lucas progetterà di tornare a Madrid, mentre Tano proporrà a Gracia un progetto legato al Municipio.

Cos’altro accadrà nella nuova soap di Rai Uno?

Esther apparirà sempre più inquieta per la vicinanza tra Miguel e Gracia, e deciderà di informare le due sorelle sulle condizioni di Emilio. Per farsi perdonare dalla fidanzata, Miguel si impegnerà completamente nei preparativi per il matrimonio.

Sarà sufficiente questo per riportare un clima sereno nella coppia? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Ritorno a Las Sabinas è composta da ben 70 episodi, e siamo solo all’inizio. Avremmo modo di scoprire insieme durante l’estate tutte le trame di questa nuova telenovela che promette di avere tutti gli “ingredienti” per affascinare il pubblico italiano. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news.