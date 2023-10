Sky Crime arriva sulla piattaforma televisiva italiana a pagamento edita dall’omonima azienda. Un nuovo canale interamente dedicato cronaca italiana e straniera nato dalla collaborazione tra Sky ed A+E Networks Italia. Quando arriva il nuovo canale e tutto quello che sappiamo!

Sky Crime dal 1 novembre al 116 di Sky, al 113 di Sky Glass, on demand e su NOW

Dal 1 novembre 2023 Sky Crime debutta sul canale 116 di Sky, al 113 di Sky Glass, on demand e su NOW. La collaborazione tra Sky ed A+E Networks Italia si fa sempre più forte con la nascita di un nuovo canale. In realtà si tratta di una trasformazione visto che il canale Crime+Investigation dal 1 novembre cambierà nome diventando Sky Crime. Tema centrale del canale i più famosi e discussi casi di cronaca nera nazionale ed internazionale, ma anche le biografie dei serial killer. E ancora: i casi irrisolti, i lati oscuri delle celebrities e tanto altro in un canale interamente dedicato al true crime.

Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia, ha dichiarato:

Siamo molto fieri che il bouquet dei canali a brand Sky si arricchisca ulteriormente. Sky Crime offrirà ai nostri abbonati il meglio dei contenuti true crime, attraverso le grandi acquisizioni internazionali e le produzioni originali, che racconteranno le storie ‘nere’ del nostro paese.

Daniele Giuliani, Director Programming and Acquisition di A+E Networks Italia ha commentato così il lancio di Sky Crime: “rafforza una relazione ormai ventennale, grazie a questo accordo continueremo a offrire agli abbonati Sky il meglio della produzione factual true crime con una vasta gamma di nuove produzioni originali arricchite da numerosi accessi esclusivi e i migliori contenuti internazionali provenienti dai nostri cataloghi e da quelli dei broadcaster più importanti. Sky Crime racconterà un’Italia inedita, inaspettata ma reale e arricchirà il bouquet dei canali con un brand forte e riconoscibile“.

Sky Crime Investigation: il debutto il 1 novembre: la programmazione

Il debutto di Sky Crime è fissato per mercoledì 1 novembre 2023 con lo speciale Il delitto di Meredith Kercher e con e la docu-serie in tre episodi Chi ha ucciso Meredith Kercher?. Due appuntamenti da non perdere dedicati al delitto di Perugia conosciuto anche come il delitto di Via Pergola del 1 novembre 2007. Meredith Kercher, una studentessa inglese, viene ritrovata morta con la gola tagliata nella propria camera da letto all’interno della casa che condivideva con altri studenti. L’appuntamento con gli episodi di questa serie crime è dal 1 al 3 novembre dalle ore 22.45.

Non solo, la programmazione di Sky Crime di novembre 2023 ha in serbo tante altre storie da non perdere. A combinare da “Pagato per uccidere“, tra cui il caso di Ilenia Fabbri, la donna uccisa da un sicario ingaggiato dall’ex marito. E ancora: la seconda stagione della serie #ScrivimiQuandoArriviACasa, Mostri senza nome – Firenze una produzione originale con Matteo Caccia dedicata ai cold case più oscuri che hanno sconvolto il capoluogo toscano.

In programma anche una serie di speciali dedicati ai casi di cronaca più attuali e recenti: “La strage di San Gennaro” dedicata ai fatti cruenti di Castel Volturno, il docu-film Alberto Genovese e “Quando arriva il temporale – la storia di Luciano Gaucci“, un documentario su luci e ombre giudiziarie dell’ex presidente del Perugia Calcio.