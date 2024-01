Nancy Brilli, questo pomeriggio di domenica 28 gennaio 2024, è stata ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’, programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda su Rai1. L’attrice ha voluto condividere un momento importante della sua vita: “Sto preparando una quota 100 memorabile, 40 anni di carriera da attrice e 60 anni di età: il 2024 sarà il mio anno!”, ha esordito la Brilli durante l’intervista.

Nancy Brilli: “Vincenzo Mollica mi presento a Milo Manara e ad Hugo Pratt”

In ogni puntata, gli ospiti di “Da noi… a Ruota libera” sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. Con grande sincerità, l’attrice Nancy Brilli ha condiviso con Francesca Fialdini e il pubblico di Rai Uno, aneddoti e retroscena della sua vita personale e della sua carriera:

“Nasco come pittrice, credevo che avrei dipinto per professione. È stato Vincenzo Mollica a vedere un mio quadro e a dirmi di rischiare, convincendomi anche a fare una mostra a Roma”. E, poi, si sofferma a raccontare un incontro inedito: “Milo Manara si è ispirato a me per il personaggio di Molly Malone, ma mora! Anche questo è stato possibile grazie a Vincenzo, che mi presentò a Manara e ad Hugo Pratt”.

Nancy Brilli e la Onlus a difesa delle donne vittime di violenza

Tornando a temi importanti con Nancy Brilli si parla anche delle donne vittime di violenza. L’attrice, tra le più amate del cinema italiano, durante l’intervista nel salotto domenicale di Francesca Fialdini ha raccontato: “Collaboro con una Onlus che dà alle donne maltrattate il coraggio di denunciare. Sono incapace di restare a guardare di fronte ad un’ingiustizia”.