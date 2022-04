I due membri del gruppo “The Jackal” Fabio Balsamo e Ciro Priello condurranno “Name That Tune – indovina la canzone” in onda su TV8: una sfida all’ultima nota tra concorrenti vip. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trasmissione, i concorrenti e la data di messa in onda.

“Name The Tune” su TV8 con Balsamo e Priello: quando in tv?

Il programma musicale “Name The Tune” andrà in onda su TV8 in prime time a partire da martedì 26 aprile 2022. Due squadre di vip si confronteranno in una vera e propria gara musicale. Attraverso l’aiuto di gesti, sagome, note strimpellate i concorrenti dovranno indovinare i titoli di alcuni brani. Del resto il sottotitolo in italiano recita “ Indovina la canzone”.

Stavolta al timone del programma ci sono due nuovi conduttori che rispondono al nome di Fabio Balsamo e Ciro Priello, due componenti del gruppo The Jackal. Nelgi anni precedenti il programma era stato presentato da Enrico Papi che invece è adesso il conduttore di Big Show su Canale 5. Prodotto da Banjiay Italia, lo show andrà in onda su Tv8 dal 26 aprile per sei martedì.

I neo conduttori raggiunti da Sorrisi in merito alla trasmissione fanno sapere:

«In “Name that Tune – indovina la canzone” non ci sarà una sigla, ma ogni puntata un’anteprima recitata. Una scenetta iniziale, un paio di minuti fra me e Ciro, per strappare un sorriso ai telespettatori».

Name the Tune, il format nato da una rivisitazione di Sarabanda

In ogni puntata, due squadre composte da quattro personaggi famosi (cantanti, attori, comici, protagonisti della TV e del mondo del web), devono indovinare il titolo di alcuni brani. La squadra che vince in puntata torna nella prossima in sfida con una nuova squadra avversaria. Al gioco finale c’è il gioco 7×30 ovvero si devono indovinare i titoli di 7 canzoni in 30 secondi. Il programma è una rivisitazione del vecchio Sarabanda che per tanti anni fu condotto da Enrico Papi che lo portò al successo.

Appuntamento quindi con Name the Tune martedì 26 aprile in prima serata su TV8.