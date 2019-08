Nadia Toffa non ce l’ha fatta. L’inviata de Le Iene ha lottato contro una malattia più forte di lei, ma alla fine ha dovuto deporre le armi. Nadia ha lottato fino alla fine, schierando come arma il sorriso. La sua forza resterà per sempre impressa nella nostra mente e nel nostro cuore. Sarà sempre ricordata come una guerriera, che nonostante le difficoltà ha salutato il mondo con il sorriso stampato sul volto. Amici e colleghi l’hanno ricordata sui social con tantissimi messaggi di affetto e cordoglio.

Nadia Toffa, i messaggi di amici e colleghi

La morte di Nadia Toffa ha scosso tutto il mondo dello spettacolo. L’inviata de Le Iene era amata da tutti e con la sua forza era riuscita a trasmettere un bellissimo messaggio. Amici e colleghi hanno voluto ricordare la donna sui social con bellissimi messaggi.

Alfonso Signorini ha scritto su Instagram: “Il sorriso unito al dolore. Quanto bene hai fatto, cara Nadia. Grazie per il tuo cuore”. Frank Matano, invece, ha pubblicato una foto di loro due che si baciano, scrivendo: “L’amore che avevi per il tuo lavoro, per le persone e per la giustizia mi ha sempre fatto sentire piccolo piccolo quando ero con te. Ho tante storie che non dimenticherò […] Grazie di quello che hai fatto per noi”.

Anche Maria De Filippi ha scritto un bellissimo e lungo messaggio: “Ti ho vista combattere, soffrire tanto, ma mai smettere di crederci e di sorridere. Con la tua forza, con il tuo sorriso, con il tuo rendere normale ogni cura invasiva che facevi come si trattasse di prendere una tachipirina, hai aiutato tante persone sicuramente che stanno ancora lottando […]. Tu sei qualcosa di importante per me e per tutti quelli che ti hanno conosciuto”.

Barbara D’Urso, invece, ha dedicato alla collega scomparsa una bellissima poesia di Alda Merini.

Nadia Toffa: il ricordo dei colleghi de Le Iene

Fra tutti Nicola Savino ha scritto: “Come potrò dimenticare il coraggio, l’allegria, la tua faccia sempre vicinissima? Buon viaggio guerriera“.