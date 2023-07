Le anticipazioni dal 22 al 28 luglio 2023 della soap turca My Home My Destiny rivelano che quell’enorme castello di bugie – costruito anche grazie al “contributo” della madre biologica di Zeynep – sembra destinato a crollare definitivamente. Scopriamo insieme cosa accade nella nuova soap turca il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir.

Anticipazioni My Home My Destiny, trama puntate dal 22 al 28 luglio 2023

Le bugie di Zeynep su Faruk vengono smascherate da Mehdi e – a quel punto – la donna deve assumersi le sue responsabilità.

Mehdi si reca a casa dei genitori adottivi di Zeynep con le migliori intenzioni, ma il padre della ragazza mostra grande ostilità, rendendo presto l’atmosfera molto tesa. Quando il ragazzo scopre tutta la verità su Faruk non la prende affatto bene e decide di andare a dormire in officina dove viene consolato da Kibrit che prova a tirargli su il morale.

Nel frattempo Zeynep parla con Nermin e le rivela che Mehdi non ha gradito affatto le bugie che gli ha raccontato sul conto del suo ex fidanzato. A quel punto la ragazza si rende conto che ha sbagliato a mentirgli.

Anticipazioni italiane My Home My Destiny, Zeynep si scontra con Mujigan

Zeynep torna a casa e si trova a fare i conti con le frecciatine di Mujigan – che non perde occasione per punzecchiarla – ma non si scompone. Il battibecco viene interrotto da Zeliha, che chiede a Zeynep di riavvicinarsi di nuovo a Mehdi, in modo da poter riprendere in mano le redini del loro matrimonio.

Dopo questo confronto Zeynep decide di partire per Londra con Faruk e si reca all’aeroporto. Ma giunta lì gli restituisce l’anello e gli dice che non può partire con lui.

Anticipazioni italiane My Home My Destiny, Mehdi arrestato

I colpi di scena non finiscono qui, e gli spoiler turchi svelano che Mehdi viene arrestato per sfruttamento minorile.

Zeynep va a trovare Kibrit nella Casa Famiglia che l’ha accolta dopo la denuncia di Mehdi, ma quando la ragazza si rende conto che lei non è andata lì per portarla via la affronta duramente.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi avremo nuove news su My Home My Destiny. Nel frattempo vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5.