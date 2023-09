La seconda stagione di My Home My Destiny – che dal 4 settembre viene trasmessa sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 16 al 22 settembre.

Spoiler My Home My Destiny: Mujgan rivede Burhan dopo 20 anni

Dopo vent’anni di assenza Burhan rimette piede a Istanbul e rivede Mujgan. I due sono stati insieme da giovani, ma la storia si è interrotta bruscamente quando il padre di Burhan ha ucciso quello di Müjgan.

Sebbene Mujgan avesse sempre pensato che il suo fidanzato non c’entrasse nulla con la vicenda, Mehdi era di tutt’altro avviso. Lui e Burhan erano grandi amici, ma dopo l’omicidio del padre ha iniziato a vederlo come un nemico, al punto da farlo isolare da tutti e costringerlo a lasciare la Turchia per rifarsi una nuova vita.

Burhan confessa a Mujgan di non aver mai smesso un solo attimo di amarla in tutto questo tempo. Come la prenderà la sorella di Mehdi?

Mehdi perde il controllo e “sequestra” Zeynep nelle prossime puntate My Home My Destiny

Mehdi scopre da parte di Burhan che Zeynep è andata da lui senza dirglielo in anticipo, mandando in tilt il meccanico. Quando la donna torna a casa scoppia una discussione tra loro due, durante la quale Mehdi perde completamente il controllo.

Il giorno successivo Zeynep si prepara per andare al lavoro ma – al momento di uscire – si accorge che Mehdi l’ha rinchiusa in casa contro la sua volontà, per impedirle di andare al lavoro. La situazione si fa sempre più tesa e complicata.

My Home My Destiny, cos’altro accade?

Nelle prossime puntate della soap turca vedremo Faruk mettere fine alla storia con Emine. La donna – dopo essere stata lasciata da Faruk senza una vera motivazione – rientra in casa completamente disorientata dalla situazione. In realtà il giovane rampollo avrà già in programma di sposare la ricca ereditiera Selin.

Per conoscere gli esiti di questa vicenda, cari amici lettori, continuate a seguirci. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui.