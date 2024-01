La seconda stagione di My Home My Destiny è ormai giunta al suo epilogo. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 la soap turca con Demet Özdemir si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity per il gran finale, previsto con la puntata in onda giovedì 1° febbraio. Scopriamo insieme come finisce My Home my Destin con le anticipazioni degli episodi settimanali dal 27 gennaio al 1° febbraio 2024.

Anticipazioni settimanali My Home My Destiny: la verità su Nesrin

Nelle puntate finali My Home My Destiny avremo modo di fare una scoperta sconvolgente. Mentre Zeynep e Sakine sono intente a scegliere i vestiti per l’imminente matrimonio, nella boutique si presenta Nesrin. La madre di Zeynep – nel vederla – rimane ammutolita. La giovane somiglia così tanto a sua figlia Gublin, la sorella di Zeynep scomparsa molto tempo prima.

Subito dopo madre e figlia si recano al ristorante scelto per la cerimonia nuziale, dove l’intera famiglia le attende. Qui Ali Riza sorprende tutti chiedendo la mano di Sultan. Proprio mentre tutti sono riuniti al ristorante arriva la notizia della vera identità di Nesrin. Sakine aveva visto giusto: si tratta proprio di Gublin.

Spoiler My Home My Destiny

Più tardi assisteremo al confronto tra Gublin e Zeynep, durante il quale la prima ammetterà di non essere ancora sicura di chi sia sua sorella. A differenza di quanto accaduto a lei, Zeynep si è “risparmiata” sofferenze venendo adottata sin da piccola. Gublin invece è sempre stata costretta a cavarsela da sola, senza poter contare sull’aiuto di nessuno. Zeynep la sostiene e la incoraggia ad andare avanti.

My Home my Destiny finale: Zeynep e Baris si sposano

Come nelle favole arriverà il lieto fine: Baris e Zeynep convoleranno a nozze nel finale di My Home my Destiny!

Durante il discorso conclusivo, Zeynep enfatizzerà l’importanza di avere coraggio nella vita, mettendo in luce la determinazione necessaria per riuscire a cambiare il proprio destino. Alla fine persino Sakine – la madre biologica di Zeynep – sarà orgogliosa della figlia, che avrà finalmente l’opportunità di riunirsi anche con suo fratello.

Con la puntata disponibile dalla mezzanotte di giovedì 1° febbraio si conclude My home my Destiny, ma noi vi invitiamo a continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vostre soap preferite.