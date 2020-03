Musica che unisce è l’evento musicale pensato dalla Rai per sostenere la Protezione Civile impegnata tutti i giorni nella lotta contro il Coronavirus. L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha colpito anche il nostro Paese come non era mai successo prima. Non si contano i numeri dei contagi e dei decessi che, ad oggi, hanno superato anche quelli registrati in Cina. Per questo motivo l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di fare qualcosa di concreto con un evento musicale benefico trasmesso in esclusiva su Rai1 con la partecipazione di grandi ospiti della musica italiana.

Musica che unisce su Rai1 contro il Coronavirus: ecco quando

Martedì 31 marzo 2020 in prima serata su Rai1 andrà in onda “Musica che unisce“, il grande show senza interruzioni pubblicitarie che l’azienda di Viale Mazzini ha organizzato per sostenere e aiutare concretamente la Protezione Civile Italiana che da settimana combatte quotidianamente contro il Coronavirus. Una raccolta fondi che ha immediatamente coinvolto grandissimi protagonisti della musica e dell’arte italiana pronti a scendere in campo tutti insieme per sconfiggere il Covid 19. Un evento a titolo gratuito come la stessa partecipazione di ogni singolo artista ospite.

Musica che unisce: gli ospiti dell’evento di Rai1

Tantissimi gli ospiti che hanno accettato di partecipare all’evento musicale e benefico “Musica che unisce” ideato da Latarma Management srl e prodotto in collaborazione con RAI. Si parte con Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Maneskin, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso.

Non solo artisti musicali, ma anche la danza sarà protagonista dell’evento con la partecipazione straordinaria dell’étoile Roberto Bolle, mentre a rappresentare il mondo del cinema ci saranno due numeri uno del calibro di Luca Zingaretti e Paola Cortellesi. Musica che unisce vede anche la collaborazione del Ministero dello Sport con la presenza di Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e con la voce narrante di Vincenzo Mollica.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, visto che tutti gli artisti non saranno su di un palcoscenico ma parteciperanno da remoto dalle loro case per urlare forte e chiaro il messaggio #iorestoacasa. L’evento sarà trasmesso in prima serata su Rai1, ma sarà visibile anche su RaiPlay, canali YouTube e Facebook e sarà trasmesso in simulcast su Rai Radio2.

Musica che unisce: come donare

Per chi volesse donare e diventare parte attiva di “Musica che unisce”, è possibile farlo inviando un bonifico al seguente conto corrente precisando nell’oggetto casuale “”Musica che unisce”. Ecco il conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile:

Banca Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Via del Corso, 226 Roma

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 – BIC: BCITITMM

Indicare nella causale: Musica che unisce