Le anticipazioni della soap Mr Wrong – lezioni d’amore riguardanti la trama delle puntate dal 19 al 25 giugno 2021 ci svelano che dopo la cena al ristorante di Özgür, Yesim va a casa sua e prova a sedurlo ma senza successo.

Mr. Wrong – lezioni d’amore, anticipazione trama puntate dal 19 al 25 giugno 2021

I due vengono visti in atteggiamenti intimi sul terrazzo da Ezgi, che si arrabbia con Özgür e minaccia di rompere il loro patto. Sia Özgür che Ezgi riorganizzano così le loro giornate in modo tale da impedire alle rispettive mamme di incontrarsi.

A casa di Özgür intanto Fitant e Sevim improvvisano un rito scaramantico bruciando delle spezie per la casa. Il loro intento è quello di combattere la cattiva influenza di Ezgi, ma qualcosa va storto. Ezgi e Özgür iniziano una relazione ma la tengono segreta.

Nevin insiste con Ezgi affinché lasci prima possibile la casa e il lavoro: il suo intento è quello di spingere la figlia verso Serdar.

Spoiler Mr Wrong – lezioni d’amore: chi ha bloccato la licenza di Özgür?

Özgür cercando di scoprire chi sia il responsabile che ha causato il blocco della sua licenza per il nuovo locale arriva al La Lou, dove ha modo di vedere Serdar mentre mette una preziosa collana al collo di Ezgi. Interpretando male ciò che ha visto si convince che tra i due ci sia del tenero. Il malinteso rischia di provocare forti tensioni tra Ezgi e Özgür.

Quale sarà la reazione di Özgür dopo la scena a cui ha assistito? Per saperlo, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Le nostre anticipazioni Mr. Wrong – lezioni d’amore per il momento terminano qui. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,45 alle ore 15,38.