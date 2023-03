Mr. Rain e Tananai non sono solo due cantanti in grado di produrre grandi successi discografici, ma anche due artisti dal cuore grande. Nei giorni scorsi infatti, i due cantanti reduci dal successo ottenuto al Festival di Sanremo 2023 con i loro brani “Supereroi” e “Tango”, si sono recati presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza, per fare visita ai bambini malati di leucemia e portare loro un momento di gioia. Insieme ai due artisti italiani un altro supereroe: Mattia Villardita, lo Spiderman italiano, che gira per gli ospedali vestito da Uomo Ragno per portare momenti di spensieratezza ai più piccoli.

Mr. Rain e Tananai fanno visita ai bambini malati di leucemia: con loro Mattia Villardita, lo Spiderman italiano

Quella di Mr. Rain, Tananai e Mattia Villardita, presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza, sono senza dubbio iniziative che riempiono davvero il cuore di gioia. “Cantare insieme a Mr. Rain in mezzo ai veri Supereroi è stata un emozione incredibile e senza prezzo – ha scritto sul suo profilo Instagram Mattia Villardita – Questa canzone all’interno delle mura del magico Comitato Verga, che come al solito ringrazio per averci accolto, ha il sapore di un inno alla vita e alla speranza. A tutti quelli che in questo momento stanno combattendo la propria battaglia auguro una pronta guarigione e una strada spianata alla serenità, perché la meritiamo tutti. Un abbraccio infinito di tutto cuore dai vostri Mattia di quartiere“.

Chi è Mattia Villardita, lo Spiderman italiano

Per chi non lo conoscesse, Mattia Villardita, noto come lo Spiderman italiano, ha 29 anni e lavora come impiegato logistico portuale a Vado Ligure, in provincia di Savona. Ma quando si infila il costume e copre il suo volto con quella maschera che, da generazioni, incanta e fa sognare migliaia di bambini in tutto il mondo, lui diventa Spiderman. E, come il vero supereroe della Marvel, anche Mattia dedica tutto il proprio tempo libero a servizio del prossimo, specialmente dei bambini che riempiono i reparti ospedalieri della sua città, ma anche di tutti gli altri ospedali d’Italia. Un’iniziativa sulla di Villardita iniziata ben cinque anni fa. Un’attività di volontariato puro iniziata prima nell’ospedale di Savona e di Genova e poi in giro per gli ospedali italianai.

Video: Mr. Rain e Tananai Centro Maria Letizia Verga di Monza