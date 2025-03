Si è spento a 62 anni Pietro Genuardi, amato dal pubblico soprattutto per i suoi ruoli in “Centovetrine” e, per ultima, “Il Paradiso delle signore”. L’attore aveva lasciato di recente la fiction per curarsi.

E’ Morto Pietro Genuardi, attore de’ “Il Paradiso Delle Signore”: l’annuncio della malattia

​Pietro Genuardi, noto attore italiano celebre per il ruolo di Armando Ferraris nella soap opera “Il Paradiso delle Signore”, aveva annunciato nell’ottobre 2024 di essere affetto da una grave patologia del sangue. In un post su Instagram, aveva comunicato di doversi sottoporre a un lungo periodo di cure che includeranno un trapianto di midollo osseo.

Nel suo messaggio, Genuardi aveva espresso gratitudine verso il personale medico dell’Ospedale Umberto I di Roma, dove era in cura, e ringraziato la moglie Linda, il figlio Jacopo e il padre per il loro sostegno. Aveva inoltre manifestato ottimismo riguardo al percorso terapeutico, auspicando un ritorno al lavoro più forte di prima.

In un messaggio particolarmente toccante, aveva anticipato la sua assenza dal set:

“Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda.”

Poi un silenzio social che aveva destato preoccupazione fino all’ultimo post che risale a dicembre. Pietro aveva comunicato ai fan di essere in ospedale per alcune complicazioni e di essere in attesa di affrontare il terzo ciclo di chemioterapia. Purtroppo le sue condizioni sono poi peggiorate fino alla scomparsa.

Il ricordo dei colleghi

Tanti sono gli attori che in queste ore lo stanno ricordando sui social. Tra questi Flavio Parenti, suo collega ne “Il paradiso delle signore”: “Negli anni sul set non ho mai avuto l’occasione di recitare al tuo fianco ma i nostri incontri quotidiani al trucco mi hanno sempre fatto apprezzare la tua energia, il tuo sorriso e il tuo fascino. La TV italiana perde un pezzo della sua storia e noi un pezzo di cuore. Riposa in pace”. Il regista Stefano Reali ha sottolineato quanto oltre ad essere un bravo attore Genuardi fosse anche un bravo autore: “Mi manca Pietro, la sua rabbia, la sua indignazione. Un abbraccio forte a Pietro e a tutti quelli che lo hanno amato e ora lo piangono”.

Tra gli ex colleghi di Centovetrine, Danilo Brugia che nella soap interpretava Stefano Della Rocca, suo rivale in amore: “Abbiamo lavorato fianco a fianco per 4 anni ogni giorno, abbiamo condiviso vacanze e momenti spensierati. Mi mancano le parole, le lacrime non mi permettono di continuare, hai fatto parte della mia vita nel momento più bello”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo avuto modo in questi anni di intervistare Pietro Genuardi sul set de Il Paradiso delle Signore. Oltre ad essere un grande attore, Pietro era una persona buona e sempre disponibile. Un padre affettuoso con gli altri attori con cui aveva instaurato un bellissimo legame, dentro e fuori il set.

Pietro Genuardi, la carriera dell’attore

Il suo esordio cinematografico risale al 1989 con il film horror “Le porte dell’inferno” diretto da Umberto Lenzi. Nello stesso anno, ha recitato in altre pellicole del genere, tra cui “Paganini Horror” di Luigi Cozzi e “Killer Crocodile” di Fabrizio De Angelis, prodotti da Dario Argento.

Negli anni ’90, Genuardi ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche, tra cui “Il bambino e il poliziotto” di Carlo Verdone (1989), “Italia-Germania 4-3” di Andrea Barzini (1990) e “In nome del popolo sovrano” di Luigi Magni (1990). È stato protagonista del film “Crack” (1991) di Giulio Base, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Festival di San Sebastián come miglior opera prima.

In televisione, ha ottenuto grande popolarità interpretando Michele Nanni nella soap opera “Vivere” tra il 1999 e il 2000. Successivamente, dal 2001 al 2014, ha vestito i panni di Ivan Bettini in “CentoVetrine”, diventando uno dei volti più noti della serie. Dal 2019, ha interpretato Armando Ferraris nella soap opera “Il paradiso delle signore”.

Oltre alla recitazione, Genuardi è stato autore e regista teatrale. Ha scritto e diretto opere come “Vite provvisorie”, “Bum Bum liberi tutti” e “Cambiostagione”. Ha anche realizzato spot per l’Organizzazione Mondiale della Sanità su temi come la prevenzione dell’AIDS e le barriere architettoniche.

La sua carriera cinematografica include film come “Dellamorte Dellamore” (1994), “Facciamo fiesta” (1997), “Naja” (1997), “Bastardi” (2008), “Mi rifaccio il trullo” (2016) e “Brave ragazze” (2019). Ha anche partecipato al film internazionale “Show me what you got” (2019).