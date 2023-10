Colpo di scena durante la prima puntata del live di X Factor 2023 con Morgan che durante l’esibizione di un concorrente ha voluto dire la sua su ‘Bellissima‘ brano di Annalisa. Da lì è nata una discussione tra i giurati che ha spinto anche l’autore del singolo a rispondere sui social il giorno dopo. Vediamo cosa ha detto Morgan.

A X Factor 2023 Morgan parla di ‘Bellissima’, brano di Annalisa

Morgan continua a far parlare di sé. Durante la puntata di XFactor andata in onda su Sky giovedì 26 ottobre abbiamo assistito al live con l’esibizione dei concorrenti. In particolare uno di loro, Matteo Alieno, ha portato sul palco la sua versione al piano di ‘Bellissima’ assegnatali dalla coach Ambra. Grazie a questo brano, Annalisa è stata la prima donna presente per più di anno nella classifica Fimi/Gfk. Il singolo è stato certificato anche quattro volte disco di Platino. Peccato che Morgan non lo conoscesse al punto che al ragazzo ha detto:

“Tu potresti cantare tutto, io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata. Dal punto di vista armonico non esiste, nemmeno dal punto di vista melodico”.

Poi ha rincarato la dose: “Io vivo fuori dal mondo, sono vecchio, sono già morto, sono morto da secoli. Do un’opinione così, come se fossi un alieno. Hai dato nobiltà ad un pezzo che non avrei considerato se non fosse per te o per Ambra. Così è diventato un pezzo nobile“.

La replica dell’autore

Dopo poco è arrivata su X (ex Twitter) la replica di Davide Simonetta, musicista e producer che ha lavorato con Annalisa su Bellissima. Anche se manca il soggetto a cui si riferisce, in molti hanno letto nel suo tweet una risposta piccata a Morgan.

Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido — Davide Simonetta (@Davidedwhale) October 26, 2023

“Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido“. Intanto anche il nuovo singolo di Annalisa, Ragazza Sola, è un gran successo dato che il brano è il più trasmesso nelle radio. Per sdrammatizzare e abbassare i toni della polemica, la pagina X di XFactor ha lanciato una provocazione: “Prossima settimana opening con Morgan che canta Mon Amour?”.