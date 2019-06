A due giorni dall’essere sfrattato da casa, Morgan parla a Live – Non è la D’Urso. Intervistato nella puntata del 12 giugno 2019, infatti, il cantante si collega dalla sua abitazione di Monza, anche fornendo ufficiale replica alle recenti dichiarazioni di Asia Argento.

Inoltre, in diretta tv Morgan spiega al pubblico i motivi che l’hanno portato verso lo sfratto e chiede agli Italiani di non lasciarlo da solo in questa battaglia. Qui i video Mediaset con l’intervista al volto dei Bluvertigo su debiti ed ex compagne.