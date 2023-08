Il cantante Morgan si è reso protagonista di uno spiacevole episodio ieri sera a Selinunte in Sicilia, durante una lezione/concerto dal titolo “Battiato, segnali di vita e di arte”, a chiusura del Festival della Bellezza. La serata era dedicata a Franco Battiato. ma andiamo a vedere cosa è successo, e perchè il concerto, si è trasformato in un’invettiva nei confronti del pubblico.

Morgan offende il pubblico a Selinunte durante un concerto – Video

Ieri sera, presso il Parco archeologico di Selinunte in Sicilia, il cantante Morgan sparato a zero contro il pubblico presente al concerto in onore di Franco Battiato. “Vai a fare in c*lo froc*o di merda, cogl**ne” – sono queste alcune delle offese e delle parolacce, che Morgan ha riservato nei confronti di alcuni spettatori.

Perchè Morgan ha offeso il pubblico al concerto in onore di Battiato

A scatenare la rabbia del cantante è stata la richiesta da parte di una persona presente tra il pubblico di cantare alcuni brani di Franco Battiato, cui la serata era dedicata. Una richiesta che ha scatenato l’ira di Morgan che ha usato offese con parole pesantissime nei confronti dei presenti, come si può ben vedere dal video, girato da una persona presente nel pubblico, che subito è diventato virale sui social.

Il video registrato durante l’esibizione di Morgan da Giuseppe Giammalva e pubblicato su Facebook mostra infatti il momento in cui il cantante si rivolge al pubblico in modo poco rispettose con offese pesantissime. Subito dalla platea presente al Parco archeologico di Selinunte in Sicilia, sono arrivati fischi per il cantante. Una reazione ben comprensibile dopo le parole che il cantante aveva rivolto alle persone presenti.

In molti ora attendono che la Rai escluda qualsiasi tipo di collaborazione con Morgan, dalla 2ª edizione di StraMorgan a un eventuale partecipazione a Sanremo 2024, come deciso con altri artisti nei mesi scorsi.

Video: le offese del cantante al pubblico presente al concerto

Ecco di seguito il video girato da Giuseppe Giammalva e pubblicato poi su Facebook dove si mostra il momento in cui il cantante Morgan si rivolge al pubblico presente con offese e parolacce.