Chi è Mor Beye, l’Horror di Avanti un Altro 2024 | Video Mediaset

Mor Beye è l’Horror di Avanti un Altro 2024. L’uomo popola il salottino del quiz show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti già da qualche edizione. Sul web non si hanno molte notizie su di lui. Nella puntata andata in onda mercoledì 10 gennaio 2024 su Canale 5, ha posto alla concorrente Caterina, appassionata di manga, una domanda legata al suo mondo. Il tutto è stato preceduto da un balletto che ha fatto danzare anche Paolo Bonolis. In studio Mor Beye come Horros si presenta con una mantella e dei denti canini sporgenti che ricordano molto dracula. Ecco il Video Mediaset.