Monica Leofreddi, l’intervista a Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini

Monica Leofreddi, ospite a Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini su Rai1, ha condiviso con profonda emozione i momenti più significativi della sua vita, soffermandosi sulle difficoltà di bilanciare la carriera nel competitivo mondo dello spettacolo con gli impegni familiari.

Durante l’intervista, visibilmente commossa, ha ricordato il fratello Emilio, scomparso due anni fa, sottolineando quanto fosse una figura centrale nella sua esistenza. “Emilio mi ha insegnato la libertà e la sensibilità, mostrandomi un modo diverso di vivere. È un’eredità preziosa che continua a portare con me”, ha confidato tra le lacrime.

Monica ha poi rivolto parole di gratitudine a Milo Infante, che considera un “condottiero e un vero amico”, riconoscendolo come un supporto fondamentale nei momenti difficili. Ha parlato delle difficoltà incontrate nel tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo la maternità, evidenziando quanto sia complicato per le donne trovare un equilibrio in un settore che spesso richiede determinazione estrema.

“Non è semplice rientrare in questo ambiente quando hai una famiglia”, ha ammesso, aggiungendo che i suoi figli rappresentano “il tesoro più grande della mia vita. Essere genitore comporta sacrificio, ma non mi sono mai pentita di aver fatto tutto il possibile per loro”.

Guardando avanti con rinnovata consapevolezza, Monica si è detta pronta a vivere quella che considera la sua “età dell’oro”. Ha spiegato: “Ora è il momento di selezionare con cura le persone che mi circondano, lasciare da parte le polemiche e dedicare più tempo a me stessa, celebrando tutto ciò che ho costruito”. Con queste parole, ha delineato un percorso di crescita interiore, aprendo un nuovo capitolo della sua vita.