Monica Bellucci a Venezia 81 ha dimostrato ancora una volta, senza presunzione, di essere lei l’ultima grande diva italiana. L’attrice è approdata in laguna al fianco di Tim Burton, suo compagno nella vita e regista del film “Beetlejuice Beetlejuice”, prodotto da Warner Bros. e Plan B Entertainment, e che vede proprio la nostra icona di bellezza protagonista insieme a Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux e Burn Gorman.

Monica Bellucci a Venezia 81: l’ultima diva italiana

Sul red carpet, fasciata in un abito nero con maniche a sbuffo firmato Vivienne Westwood, Monica Bellucci ha incantato tutti con il suo fascino senza tempo, impreziosita dai magnifici gioielli Cartier, storico marchio di alta gioielleria che da sempre ha accostato il suo nome a quello della nostra icona di bellezza, nonché rappresentante del cinema italiano.

Già dal suo arrivo a bordo di un motoscafo, la diva in abito a pois, è arrivata al molo dell’Hotel Excelsior di Venezia accompagnata da Riccardo Tinnirello di Warner Bros. (alla destra dell’attrice come vediamo in una delle foto pubblicate su Instagram). Tutti gli occhi dei fotografi e dei giornalisti presenti erano puntati su di lei. L’attrice non si è risparmiata a foto e strette di mano con i fan presenti.

Diva senza tempo

Monica Bellucci è sicuramente l’ultima grande diva italiana. Dopo l’epoca di nomi come Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale e Virna Lisi, l’unica vera grande diva italiana è lei: la nostra Monica Bellucci, che da anni incarna sensualità e fascino all’italiana.

Icona di stile e di bellezza nostrana senza tempo, la Bellucci riesce a catalizzare su di se l’attenzione mediatica in ogni sua uscita pubblica. Sono molti i registi, i brand e le trasmissioni tv che se la contengono. Dalle ospitate tv, come quelle da Fiorello o da Fabio Fazio, ai red carpet di tutto il mondo, Monica Bellucci riesce ad essere ogni volta l’unica vera grande protagonista.

Tante le attrici che in questi anni hanno conquistato il loro spazio nell’olimpo della cinematografia, ma nessuna è riuscita a prendere lo scettro che ancora una volta, dopo decenni, è fermamente saldo nelle mani della Bellucci: quello di diva italiana per eccellenza.

Il film “Beetlejuice Beetlejuice”

Beetlejuice Beetlejuice è un film del 2024 diretto da Tim Burton. Il film è il sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello, diretto dallo stesso Burton nel 1988. Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara riprendono i ruoli precedente interpretati nel film originale, mentre altri membri del cast sono Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux e Burn Gorman.

Trentasei anni dopo gli eventi del primo film, la famiglia Deetz torna a casa a Winter River dopo l’inaspettata morte di Charles Deetz. La vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente ribelle, Astrid, scopre il misterioso modello della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto, liberando Beetlejuice.

Beeetlejuice Beetlejuice è stato presentato in anteprima assoluta ieri, mercoledì 28 agosto 2024 come film d’apertura fuori concorso della 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La distribuzione nelle sale italiane è prevista per il prossimo 5 settembre, mentre Warner Bros. Pictures distribuirà il film nelle sale nordamericane il giorno dopo.