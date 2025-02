Manca poco alla 48esima edizione dei Mondiali di Sci Alpino 2025. La competizione vedrà impegnati, per undici giorni, atleti provenienti da tutto il mondo. Scopriamo insieme dove vederlo e chi sono gli azzurri convocati.

Mondiali di sci alpino 2025: programma e dove vederlo

Discesa, Super G, Gigante, Slalom, Combinata e Parallelo a squadre sono solo alcune delle gare dei Mondiali di Sci Alpino 2025 in programma dal 4 al 16 febbraio a Saalbach, in Austria. Undici giorni divisi in due settimane: la prima dedicata a parallelo e specialità veloci, la seconda alla combinata e alle discipline tecniche.

Ma dove vedere le gare in tv e in streaming? I Mondiali di sci alpino 2025 saranno trasmessi in diretta tv, e in chiaro, su canali Rai. Andranno in onda anche su Eurosport (visibile anche per gli abbonati Dazn) e in streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go e NOW.

Il calendario dei mondiali

Queste le gare in programma del Mondiale di Sci Alpino dal 4 al 16 febbraio. Il 10 febbraio è un giorno di riserva per eventuali recuperi.

Martedì 4 febbraio: ore 15.15, Parallelo a squadre miste

Giovedì 6 febbraio: ore 11.30, SuperG femminile

Venerdì 7 febbraio: ore 11.30, SuperG maschile

Sabato 8 febbraio: ore 11.30, Discesa femminile

Domenica 9 febbraio: ore 11.30, Discesa maschile

Lunedì 10 febbraio: Giorno di riserva

Martedì 11 febbraio: ore 10.00, Discesa combinata a squadre femminile; 13.15 Slalom combinata a squadre femminile

Mercoledì 12 febbraio: ore 10.00 Discesa combinata a squadre maschile; 13.15 Slalom combinata a squadre maschile

Giovedì 13 febbraio: ore 09.45 1a manche gigante femminile; 13.15 2a manche gigante femminile

Venerdì 14 febbraio: ore 09.45 1a manche gigante maschile; 13.15 2a manche gigante maschile

Sabato 15 febbraio: ore 09.45 1a manche slalom femminile; 13.15 2a manche slalom femminile

Domenica 16 febbraio: ore 09.45 1a manche slalom maschile; 13.15 2a manche slalom maschile

Gli azzurri convocati

Gli occhi sono tutti puntati su Federica Brignone e Sofia Goggia. Le due azzurre sono impegnate in tre discipline: la discesa in programma sabato 8 febbraio, il superG (giovedì 6 febbraio) e il gigante (giovedì 13 febbraio). Accanto a loro ci saranno Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod e Nicolò Molteni.