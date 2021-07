Mistery Land arriva su Italia 1 con Aurora Ramazzotti e Alvin

Mistery Land è il nuovo programma targato Mediaset che dal prossimo settembre vedremo in onda su Italia 1. A condurlo una coppia inedita composta dallo storico inviato dell’Isola dei Famosi Alvin e Aurora Ramazzotti figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker, reduce dal successo a Le Iene. Ma scopriamo qualcosa in più sul programma e i suoi due conduttori.

Mistery Land: su Italia 1 un nuovo programma dedicato ai misteri

Il programma è stato definito lo spin-off di “Freedom – oltre il confine” condotto da Roberto Giacobbo che tornerà in onda il prossimo autunno su Italia 1. Più che al programma di Giacobbo, Mistery Land ci ricorda un altro successo di Italia 1 “Mistero” condotto da Daniele Bossari, andato in onda su Italia 1 dal 2009 al 2016. La messa in onda di Mistery Land è stata anticipata alla presentazione dei palinsesti tv di Italia 1.

Ecco di cosa si occuperà Mistery Land

Mistery Land si occuperà dei tanti misteri italiani e non solo. Da quelli legati ai Templari ai tanti avvistamenti del mostro di Loch Ness. Un viaggio dunque nei misteri che da sempre hanno affascinato e continuano ad affascinare il pubblico televisivo. In attesa di sapere qualcosa in più sul programma andiamo a conoscere chi sono i due conduttori.

Aurora Ramazzotti e Alvin

La coppia formata da Aurora Ramazzotti e Alvin dal prossimo settembre sarà alla guida del programma di Italia 1 dedicato ai misteri: Mistery Land.

I due conduttori non sono nuovi al grande pubblico. Aurora Ramazzotti reduce dal successo a Le Iene sempre su Italia 1 ha iniziato la sua carriera televisiva a Sky precisamente nel programma X Factor. Dopo quell’esperienza approda a Mediaset alla conduzione insieme a mamma Michelle del programma Vuoi Scommettere? La giovane di cara Ramazzotti è molto attiva sui social, è spesso in prima linea nelle sue battaglie in difesa delle donne.

Alvin è noto al grande pubblico per la sua lunga esperienza come inviato a L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. La sua carriera inizia nel 1998 a Disney Channel. seguirà poi l’arrivo a Italia 1 alla conduzione di Speed. Tra diverse esperienze in radio e in programmi tv di Mediaset e Rai, arriva poi l’esperienza all’Isola dei Famosi come inviato. Tra le tante esperienze di Alvin c’è anche quella come attore nella fiction Diritto di Difesa.