Oggi 1 luglio 2021 sono stati presentati i Palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva 2021 2022. Grandi cambiamenti per le tre reti del Biscione Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Grandissime novità e anche molte conferme. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della rete giovane Mediaset, ovvero Italia 1.

Palinsesti Mediaset 2021 2022: quello che vedremo su Italia 1, la rete giovane del Biscione

Alla domenica Sera andrà in onda Mistery Land – spin-off di Freedom – con Aurora Ramazzotti e Alvin , dedicato ai classici misteri. I due programmi, Mistery Land e Freedom si alterneranno;

andrà in onda – spin-off di Freedom – con , dedicato ai classici misteri. I due programmi, Mistery Land e si alterneranno; Al lunedì sera un film;

un Martedì : Buoni o cattivi condotto da Veronica Gentili, ovvero alcune storie raccontate in maniera approfondita, e Le Iene, di cui ancora non si conosce la conduzione. Come saprete Alessia Marcuzzi ha lasciato l’azienda per cui si aspetta di conoscere chi sarà al timone della trasmissione di cui sarà fissata una serata durante tutto l’anno, e con il raddoppio nei momenti “caldi” di Stagione – inizio raddoppio a fine ottobre.

A questo proposito su domanda dei giornalisti Pier Silvio Berlusconi sul destino di Alessia Marcuzzi, risponde:

“Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto. Nella fase progettuale abbiamo parlato con lei di Scene da un matrimonio. Al di là della sua convinzione c’erano anche le sue questioni economiche. La domenica dobbiamo spendere poco. Magari a gennaio potrebbe essere in onda“.

E su Le Iene aggiunge:

“La conduzione cambia. Davide Parenti lavorerà su personaggi che fanno parte del gruppo“.

Per quanto riguarda il mercoledì sera, in previsione diversi programmi spalmati durante l’intera stagione televisiva che prende vita nell’autunno del 2021 per poi coprire tutto il 2022 probabilmente fino a maggio. In previsione quindi:

Honolulu (nuovo prodotto comico con cast nuovo)

(nuovo prodotto comico con cast nuovo) Ritorno a scuola (condotto da Nicola Savino, con i vip che si confrontano con degli studenti di scuola, con interrogazioni ed esami)

(condotto da Nicola Savino, con i vip che si confrontano con degli studenti di scuola, con interrogazioni ed esami) Talentissimo me nella primavera del 2022, dove il protagonista sarà il talento di ragazzini e di bambini.

Giovedì: Serie Tv / Film

Venerdì: Le Iene o altra produzione

Sabato: Film Family

Riconfermato Tiki Taka con Chiambretti e un nuovo progetto per la Casalegno nei palinsesti 2021 2022 di Italia 1

Sempre attraverso le domande dei Giornalisti e le risposte di Piersilvio Berlusconi si apprende che Tiki Taka rimane in onda:

“Tiki Taka rimane in onda. Abbiamo rinnovato il contratto con Piero Chiambretti. Spero che Tiki Taka abbia una estensione quotidiana su Italia 1 e di trovare altri progetti“.

Si parla anche di un programma nuovo affidato ad Elenoire Casalegno poi ancora de Lo Show dei Record e di Buona Domenica (alcuni siti lo avevano dato in pole position come un ritorno alla domenica pomeriggio) e la risposta di Piersilvio non si fa attendere :

“L’unico concreto è il talk di Elenoire Casalegno. E’ un numero zero, non è prevista la messa in onda a breve. Gli altri non sono nel nostro orizzonte a breve termine. Lo show dei record non proprio è previsto. Buona domenica è un capitolo chiuso“.

Insomma, la rete giovane di Mediaset ha in serbo tante belle novità: vi hanno convinto?