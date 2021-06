Alessia Marcuzzi lascia Mediaset. Questa è la notizia dell’ultima ora. La conduttrice televisiva ed attrice ha scelto i social per annunciare la sofferta decisione presa. Cosa è accaduto? Si tratta di una mossa strategica prima dell’annuncio dei prossimi palinsesti che non l’avrebbero vista protagonista o ha ricevuto altre offerte più vantaggiose? Per comprendere davvero il significato di tale decisione è bene leggere attentamente le parole della Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e Mediaset: una rottura consensuale

La notizia che ha lasciato e lascerà tutti a bocca aperta questa estate 2021: “Alessia Marcuzzi lascia Mediaset“. Impossibile da prevedere … . Dopo anni e anni di carriera, dopo tante prime serate, ma soprattutto dopo una crescita costante e continua, la presentatrice ha deciso di abbandonare quella che è stata “la sua seconda casa” per dedicarsi ad altri progetti.

Così, social alla mano, Alessia Marcuzzi, con un post su Instagram, ha deciso di annunciare la sofferta decisione presa dopo essersi a lungo guardata dentro in questi mesi. La pandemia le ha dato il tempo di meditare, di capire cosa volesse realmente. A quanto pare le proposte che le venivano fatte non riuscivano più ad incuriosirla, non le sembravano più adatte a lei. Per questo motivo la Marcuzzi ha pensato di dover andare a cercare altrove qualche sfida più stimolante, qualcosa che potesse farla crescere sia a livello lavorativo che personale. Ci sono in ballo altre offerte? Questo non è dato saperlo, almeno per ora.

Alessia Marcuzzi Instagram: il lungo post

Cosa ha scritto Alessia Marcuzzi sui social? Il post su Instagram, Twitter e Facebook inizia con una presa di posizione forte. La conduttrice ha detto di voler essere lei a raccontare per prima tutta la verità prima che la notizia iniziasse a circolare in maniera distorta. Come mai? E‘ possibile che le ultime voci circolate sui media in merito al suo futuro in tv non le abbiano fatto piacere. Ma questa è solo una ipotesi.

La Marcuzzi poi prosegue dicendo: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni“.

Una decisione sofferta, maturata durante il lockdown per via del Covid: “oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono“.

Cosa farà ora?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

I presagi dell’addio: da Le Iene a Temptation Island

Dell’incerto futuro televisivo di Alessia Marcuzzi si stava parlando da qualche giorno. Il motivo? Il cambio di conduzione de Le Iene, ma anche l’annuncio della messa in onda di una sola edizione, quest’anno, di Temptation Island per la sola ed unica conduzione di Filippo Bisciglia.

Erano dunque questi i presagi dell’addio, i campanelli d’allarme che dovevamo tutti cogliere e che non abbiamo letto adeguatamente?