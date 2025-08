Miss Italia 2025 torna in Rai: ecco la data e dove vederla

E’ ufficiale Miss Italia torna in Rai. La finale del concorso di bellezza più celebre e famoso d’Italia approda nuovamente in Rai dopo anni di polemiche e contestazioni. Scopriamo insieme la data della finale e dove vederla.

Miss Italia 2025, la data della finale e dove vederla

Il ritorno in Rai del concorso di Miss Italia 2025 è senza alcun dubbio la rivincita di Patrizia Mirigliani dopo dodici lunghi anni di silenzio. Il concorso di bellezza più famoso e contestato della storia della televisione italiana è stato da sempre motivo di dibattito, confronto e anche scontro. A distanza di 12 anni dall’ultima messa in onda, l’edizione 2025 torna in Rai con la diretta della finale di bellezza annunciata per il prossimo 15 settembre 2025 da Porto San Giorgio, nelle Marche. Per l’occasione la diretta della finale che consacrerà il titolo di reginetta di bellezza di Miss Italia sarà trasmessa in streaming su RaiPlay e in diretta anche su San Marino RTV.

Il ritorno in Rai di Miss Italia, anche se solo in streaming, sigla l’inizio di una nuova fase per lo storico concorso di bellezza e l’azienda di Viale Mazzini. Roberto Sergio, direttore generale di San Marino RTV, nonché direttore Generale Corporate in Rai, ha precisato:

Miss Italia è il primo talent show che ha dato spazio alle donne italiane nel mondo dello spettacolo. Questa trasmissione ribadisce l’impegno di RaiPlay e San Marino RTV nella valorizzazione degli eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

Miss Italia 2025, partecipanti del concorso di bellezza

In attesa di scoprire chi sarà la reginetta di bellezza di Miss Italia 2025, la 86esima edizione del concorso di bellezza approda per la finale nella splendida cittadina di Porto San Giorgio, nelle Marche. Durante la finale ci saranno 40 partecipanti finaliste selezionate nelle 450 tappe che ci sono state in varie città d’Italia. 20 di loro rappresentano le regioni d’Italia, mentre le restanti 20 saranno scelte tra le varie ragazze che si giocheranno la possibilità di arrivare a Porto San Giorgio dopo le pre-finali in programma dal 2 al 5 settembre a Numana, in provincia di Ancona, presso il Centro Vacanze De Angelis.

Che vinca la più bella! Intanto vi ricordiamo l’appuntamento con la finale di Miss Italia 2025 per il 15 settembre 2025 in diretta su RaiPlay e San Marino RTV.