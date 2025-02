Bellissima e bravissima. Con classe e professionalità Miriam Leone a Sanremo 2025 ha presentato insieme a Carlo Conti i vari cantanti sul palco e presentato la fiction Rai su Oriana Fallaci che la vedrà protagonista nelle prossime serate dell’ammiraglia. Noi di Superguidatv.it l’abbiamo intervistata in esclusiva per scoprire le sue sensazioni e le sue emozioni. La miniserie sarà trasmessa in anteprima con le sue 8 puntate su Rai 1 in 4 prime serate a partire dal 18 Febbraio 2025. L’attrice si è detta molto soddisfatta e felice, ma soprattutto contenta di aver fatto parte del progetto sulla giornalista e scrittrice italiana famosa in tutto il mondo. Ecco di seguito le sue parole.

Intervista a Miriam Leone a Sanremo 2025 per Miss Fallacci – Esclusiva

Come sei arrivata sul palco dell’Ariston e quale è la sensazione più forte che hai provato a Sanremo 2025?

Oriana Fallaci mi ha portato a Sanremo 2025. Io ero qui per presentare la serie poi Carlo Conti mi ha chiesto: “Perché non presentiamo insieme anche una serata del Festival? e io gli ho risposto: “Ma, sì, dai, facciamolo”.

Poi con questo trio di donne è stato molto bello e divertente. Io sono molto felice di essere qui e sono molto contenta anche di parlare di Miss Fallaci che è un progetto a cui tengo molto. Andrà in onda su Rai 1 dal 18 febbraio per 4 serate, sono 8 episodi. La serie tv racconta gli esordi della giornalista e scrittrice famosa in Italia e nel mondo.

Tu sui social ti stai mostrando molto al naturale nonostante l’epoca sia quella di essere sempre perfetti e impeccabili o ritoccati dai filtri. Quanto è importante riscoprire la bellezza delle imperfezioni secondo te?

Io ho bisogno dell’imperfezione per sentirmi libera di mostrarmi per quella che sono. Soffrirei e dovrei sempre mascherarmi. Mi piace dichiararmi per quella che sono e questo mi fa sentire più libera. Secondo me pertanto è proprio una cosa liberatoria.

Parteciperesti mai come cantante?

Si mi piacerebbe. Mi piace anche cantare. Non lo escludo. Mi piacerebbe

Il video con l’intervista integrale a Miriam Leone