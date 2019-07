La vita di Alberto Sordi raccontata in una miniserie tv dal titolo “Mi chiamo Alberto Sordi“. Questo dovrebbe essere il titolo definitivo (in un primo momento era stato chiamato ‘storia di un commediante’) di una delle serie più attese dei prossimi mesi realizzata da Rai Fiction con la Ocean Productions. A prestare il volto al grandissimo Alberto Sordi sarà Edoardo Pesce. Ecco le prime anticipazioni.

“Mi chiamo alberto Sordi”, la mini serie di Rai 1 dedicata al grande Alberto Sordi

Al via da lunedì 29 luglio le riprese della serie dedicata alla vita di Alberto Sordi. Il grande Albertone, mito del cinema italiano nel mondo, rivivrà sul piccolo schermo in quella che si preannuncia una delle opere più attese dei prossimi palinsesti Rai. Il titolo definitivo, come detto, dovrebbe essere Mi chiamo Alberto sordi.

La miniserie racconterà la vita di Sordi dagli anni ’30 agli anni 50′ e sarà ambientata tra Roma e Tivoli. A vestire i panni dell’indimenticabile attore romano Edoardo Pesce pronto a calarsi nei panni di un vero e proprio mito del cinema italiano. Si tratta di una nuova importante interpretazione per Edoardo Pesce che quest’anno abbiamo apprezzato nei panni di Franco Califano nello straordinario e commovente biopic “Io Sono Mia” con Serena Rossi.

Mi chiamo Alberto Sordi, Cast

Non abbiamo tantissime informazioni riguardanti il cast. Sappiamo che al momento ci saranno nel cast anche Lillo Petrolo che vestirà i panni di Aldo Fabrizi e l’attrice Carmen Giardina.

Edoardo Pesce è Alberto Sordi nella miniserie Rai

L’attore italiano chiamato ad una delle prove artistiche più importanti della sua vita recentemente ha detto: “Sordi non mi faccia fare brutte figure” facendo visita alla tomba di Albertone presso il cimitero del Verano.

A dirigere il film per tv Luca Manfredi, un nome, una garanzia. Il figlio di Nino Manfredi è conosciuto per aver portato sul piccolo schermo grandi prodotti come “In arte Nino“, il film dedicato alla vita del padre interpretato magistralmente da Elio Germano.

Le premesse per una straordinaria serie tv ci sono tutte. Non resta che attendere la conclusione delle riprese e la data ufficiale di messa in onda della miniserie in prima serata su Rai1.