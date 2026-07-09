Una delle grandi novità della presentazione dei Palinsesti Mediaset Autunno 2026-2027 è l’arrivo di Milo Infante nella scuderia di Cologno Monzese. Il giornalista e conduttore televisivo, dopo l’addio alla Rai, è uno dei volti noti su cui l’azienda ha deciso di puntare nella prossima stagione televisiva.

Milo Infante a Mediaset raddoppia: due programmi nell’autunno 2026-2027

L’arrivo di Milo Infante a Mediaset non è una novità, ma durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti televisivi 2026-2027 il suo nome è stato uno dei più attesi. Il giornalista e conduttore, sulla scia del grandissimo successo di “Ore 14” e “Ore 14 di sera” arriva su Rete 4 con due nuovi progetti editoriali. Il conduttore (e condirettore di VideoNews) raddoppia sulle reti Mediaset con due programmi che si preannunciano tra i più attesi della prossima stagione televisiva.

Il primo è “Ore 11“, una striscia quotidiana trasmessa dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 su Rete 4. La data di partenza è stata annunciata per lunedì 24 agosto 2026 quando sulle altre reti andranno in onda le repliche di soap e serie tv. Una mossa sicuramente interessante quella di Mediaset per testare l’interesse e la curiosità del pubblico verso il nuovo progetto televisivo di Infante. Proprio Pier Silvio Berlusconi durante la “Serata con la Stampa” in merito al nuovo programma di Infante ha dichiarato: «Ore 11 è un programma quotidiano di due ore di Milo Infante che si inserirà in sequenza nello schema della Rete: Tg4, ore 11, Lo sportello di Forum, diario del giorno, Tg4 e 10 minuti».

Milo Infante nella prima serata di Mediaset: il programma andrà in onda il martedì sera

Ma non finisce qui, visto che Milo Infante sarà impegnato anche in prima serata su Rete 4 con un secondo programma. Proprio Pier Silvio Berlusconi l’ha confermato durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset Autunno 2026-2027: «per quanto riguarda il programma serale di Milo Infante, gli obiettivi sono quelli di raggiungere con il tempo la media di rete. Bisogna però dare il tempo al programma di crescere. Per quanto riguarda il programma del day time è sperimentale e non ci diamo obiettivi. Per Natale tireremo le somme».

Al momento non è dato sapere di più, ma possiamo confermare che il programma andrà in onda il martedì sera su Rete 4 al posto di “E’ sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer che trasloca al mercoledì sera.