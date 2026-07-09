Sarà una settimana incandescente, e ricca di misteri e colpi di scena, quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dall’11 al 17 luglio? Al centro delle trame troveremo la misteriosa scomparsa di Angela: dov’è finita la figlia di Leocadia? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane dall’11 al 17 luglio

Angela è scomparsa: la giovane non rientra al palazzo per la notte, suscitando la preoccupazione di tutti. Immediatamente partono le ricerche, e Cristobal oranizza una spedizione nei terreni circostanti, dalla quale però esclude Curro. Il valletto non riesce a trattenere il suo malumore per non essere stato ammesso a prendere parte alle ricerche.

Preoccupato per Angela, Curro affronta Lorenzo, ma il capitano respinge ogni accusa, affermando di non essere responsabile delle decisioni del nuovo capo maggiordomo. Poco dopo però, emerge il suo coinvolgimento negli eventi: De La Mata confida infatti a Leocadia di aver rapito lui la ragazza, e promette di rivelare dove si trovi solo se lei acconsentirà a fargliela sposare.

Leocadia non si sottomette al ricatto di Lorenzo, e davanti al suo rifiuto il capitano insiste. Ma Leocadia è irremovibile nella sua decisione, e nel tentativo di farlo desistere nella sua richiesta, gli propone di sposare lei anzichè sua figlia. Cristobal intanto vuole sapere la verità sulla paternità della ragazza, e chiede a Leocadia se Angela sia sua figlia. La dark lady smentisce categoricamente.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Curro non desiste e nonostante il fatto che Cristobal lo abbia escluso dalla spedizione, decide di agire di nascosto con Samuel e Maria per ritrovare Angela. I tre si recano nella grotta dove – tempo indietro – Valentin aveva tenuto prigioniera Maria, ma non trovano nulla. L’unico risultato che ottengono è un rimprovero di Cristobal per essersi allontanati dalla tenuta senza permesso.

La giacca di Angela viene ritrovata nei pressi di un mulino, e Curro teme che sia stato Lorenzo a lasciarla lì per depistare le indagini. Il ragazzo parla con il sergente Burdina dei suoi sospetti. Poco dopo Alonso decide di affidare a Curro la guida delle ricerche, decisione che inevitabilmente suscita il risentimento del capitano.

Nel frattempo anche Manuel si impegna nelle ricerche, sorvolando con Enora la zona nella speranza di trovare qualche traccia.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Il marchesino firma un contratto con Leocadia, con il quale le affida per 5 anni la direzione tecnica dell’impresa. La dark lady pensa di aver vinto, ma lui la sorprende annunciandole le sue dimissioni e l’intenzione di fondare un’azienda tutta sua.

Candela rivela a Toño una sconcertante verità sul passato di Simona, e convince il ragazzo a ricucire il rapporto con la madre.