Milly Carlucci in queste settimane è impegnata in giro per l’Italia con Ballando on the road e nel cercare di formare il cast per la prossima stagione di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha svelato in anteprima alcune curiosità sulla trasmissione e su chi potrebbe partecipare.

Milly Carlucci giurata di Ballando on the road a caccia di talenti nel ballo

Mesi estivi ricchi di appuntamenti per Milly Carlucci che è impegnata con Ballando on the road. Sei le tappe, di cui due già trascorse ad Antegnate (Bergamo) e a Nola (in provincia di Napoli) in cui può partecipare chiunque abbia la passione per il ballo. Mancano le due tappe di Roma (12 e 13 luglio) dove la conduttrice cerca aspiranti ballerini e professionisti per il suo show. Chi viene selezionato da Milly Carlucci e dai maestri presenti in giuria, ha l’opportunità di esibirsi nel programma pomeridiano di Rai1 che sarà trasmesso dal 5 ottobre al 23 novembre. I finalisti invece si esibiranno a Ballando con le Stelle e potranno avere l’opportunità di diventare maestri come è accaduto a Nikita Perotti e Sophia Berto, vincitori lo scorso anno. Per iscriversi basta inviare un proprio video sul sito di Ballando on the road.

Intanto c’è grande attesa per la prossima stagione di Ballando con le Stelle che andrà in onda in autunno con una partenza anticipata, a fine settembre con due puntate in più.

Anticipazioni su giudici e cast di Ballando con le Stelle

In una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Milly Carlucci ha svelato anche alcune anticipazioni su giuria e concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Al momento si sta cercando il cast e solo in un secondo momento si penserà alla giuria. Non ci saranno attori che non parlano bene la nostra lingua (se non per una sera) e su Chiara Ferragni la conduttrice ha detto:

“Ogni tanto scopro che stiamo in corsa per qualcuno, ma fa parte del rutilante mondo dei casting“.

In tanti si domandano se Barbara D’Urso possa essere presente la prossima edizione:

“Sì, ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi“.

Su Roberta Capua che si è auto-candidata:

“Il cast non dipende dal fatto che uno sia una grande, medio, piccolo personaggio ma dall’armonia del gruppo. Come per una cena si cerca di creare una sintonia tra amici“.