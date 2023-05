È arrivata l’ufficialità, una notizia che farà felici tutti gli appassionati di calcio e i tifosi delle due big milanesi: sarà il canale Tv8 a trasmettere in chiaro la semifinale d’andata di Champions League 2022 2023 tra Milan e Inter, in calendario il prossimo mercoledì 10 maggio alle ore 21.00. A dare la notizia, a seguito del raggiungimento di un accordo, è Prime Video, che detiene i diritti in esclusiva della migliore partita di coppa del mercoledì.

Milan – Inter semifinale di Champions League, dove vederla in tv: sarà in chiaro?

Trattandosi di una semifinale di Champions League, e quindi di una partita di una certa rilevanza calcistica, ma soprattutto di un derby tutto italiano, la partita è considerata di rilevanza nazionale e rientra tra gli eventi che vanno garantiti per legge in tv a tutti gli appassionati di calcio. Per questo motivo Amazon Prime Video ha dovuto optare per un accordo con un’altra emittente televisiva. La trattativa con Sky ha portato a un ottimo risultato per i tifosi.

Visione e telecronaca della partita di Champions League

La visione della partita, compresa di telecronaca con le voci di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, sarà la stessa per entrambi i canali, sia Tv8 che Prime Video. Il segnale verrà inviato a Tv8 a partire dalle ore 19.30. Nello studio nello studio a bordocampo la squadra Amazon sarà composta da Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito.

Ad essere gratuitamente dalle 23.30, sarà anche il post partita e gli highlights dell’altra semifinale, quella che vede scendere in campo Real Madrid e Manchester City, con approfondimenti e interviste esclusive.

La partita di ritorno tra Inter e Milan

La semifinale di ritorno tra Inter e Milan si disputerà martedì 16 maggio e questa volta andrà invece in onda in prima serata su Canale 5 e sui canali Sky Sport.