La tensione sale alle stelle per una delle sfide più attese della stagione: Milan e Inter si affrontano nella semifinale di Coppa Italia, rinnovando una rivalità storica che accende da sempre il cuore dei tifosi milanesi e non solo. Il derby della Madonnina, in programma questa sera (2 aprile 2025) allo stadio San Siro, promette spettacolo, adrenalina e una cornice di pubblico da grande evento. In palio c’è l’accesso alla finalissima di Roma, e nessuna delle due formazioni ha intenzione di cedere terreno. Vediamo tutte le informazioni riguardanti il match, dove vederlo in diretta tv e streaming, le probabili formazioni ed i precedenti del derby.

Dove vedere Milan-Inter di Coppa Italia 2024-2025 in diretta TV e streaming

I tifosi potranno seguire Milan-Inter in diretta TV su Canale 5, con collegamento a partire dalle ore 20:40. Il calcio d’inizio è previsto per le 21:00. La sfida sarà trasmessa in chiaro, quindi visibile gratuitamente per tutti. Per chi preferisce guardare la partita in streaming, è disponibile la piattaforma Mediaset Infinity, accessibile da PC, smartphone, tablet e Smart TV connessi a Internet. Anche il sito ufficiale di Mediaset (mediasetplay.mediaset.it) garantirà la visione gratuita dell’evento.

Le probabili formazioni di Milan-Inter del 2 aprile 2025

Le ultime dal Milan

Sérgio Conceição si affida ai suoi uomini di maggiore fiducia per il primo atto della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. In attacco spazio a Tammy Abraham, preferito a Gimenez, con il trio composto da Jimenez, Pulisic e Leao alle sue spalle. A centrocampo agiranno Reijnders e Fofana, chiamati a garantire equilibrio e dinamismo. In difesa, a protezione di Maignan, ci saranno Walker, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. Partiranno dalla panchina Joao Felix e Musah.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham.

Allenatore: Sérgio Conceição.

Le ultime dall’Inter

Simone Inzaghi è costretto a rivedere la formazione dell’Inter, complice il calendario fitto di impegni e alcune assenze pesanti. Lautaro Martinez e Dumfries non saranno della partita, e al loro posto scenderanno in campo Correa e Darmian. Tra i pali torna Martinez, mentre la linea difensiva sarà composta da Bisseck, de Vrij e Bastoni. In mezzo al campo si ferma Mkhitaryan, lasciando spazio dal primo minuto a Frattesi, affiancato da Calhanoglu e Barella. A sinistra agirà Carlos Augusto, pronto a spingere lungo la corsia.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

I precedenti incontri di Milan-Inter in Coppa Italia

Le due milanesi si sono affrontate 8 volte nella fase a eliminazione diretta della competizione prima della finale, e il bilancio è perfettamente in equilibrio: quattro qualificazioni per parte. Un equilibrio che rende ancora più incerto e affascinante il doppio confronto di quest’anno.

A conferma del peso specifico delle due squadre nella storia della coppa nazionale, basti pensare che il Milan ha raggiunto la semifinale per la 25ª volta, mentre l’Inter ci arriva per la 30ª, in una speciale classifica guidata dalla Juventus con 36 presenze.

Terna arbitrale e curiosità

Sarà Michael Fabbri a dirigere il derby di San Siro, valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Il fischietto 41enne della sezione di Ravenna è alla sua prima direzione assoluta in un Derby della Madonnina. In questa stagione ha già incrociato il Milan in due occasioni, entrambe concluse in parità: contro Cagliari e Roma. Per l’Inter si tratta invece del secondo incrocio stagionale, dopo il successo nei quarti di finale contro la Lazio.

A completare la squadra arbitrale ci saranno Preti e Baccini come assistenti, Ayroldi nel ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR è stato designato Abisso, con Di Bello come AVAR.

Bologna – Empoli 3-0

Milan-Inter rappresenta la seconda semifinale d’andata della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. Il primo atto si è giocato ieri, martedì 1 aprile, tra Empoli e Bologna: netto 3-0 per i rossoblù al Castellani. I match di ritorno andranno in scena dopo la pausa pasquale: Inter-Milan mercoledì 23 aprile, Bologna-Empoli giovedì 24 aprile. La finalissima è in programma per mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma