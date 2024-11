Il tanto atteso incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul si terrà nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024. L’evento avrà luogo all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, e sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix.

Mike Tyson vs Jake Paul: data e orario dell’incontro

In Italia, l’evento inizierà alle ore 02:00 del 16 novembre. Il match principale tra Tyson e Paul è previsto intorno alle 05:00, dopo i combattimenti preliminari.

Dove vedere il match Mike Tyson vs Jake Paul in TV e streaming

L’incontro sarà disponibile in esclusiva su Netflix. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire l’evento senza costi aggiuntivi. Per accedere alla diretta, sarà sufficiente disporre di un abbonamento attivo a Netflix e collegarsi tramite smart TV, computer, tablet o smartphone. Non sarà trasmesso in chiaro in TV sui canali tradizionali Rai, Mediaset, Tv8 o Nove.

Il Programma dell’evento

Oltre al match principale, la serata offrirà altri incontri di rilievo:

Katie Taylor vs. Amanda Serrano: rematch per il titolo indiscusso dei pesi superleggeri. Mario Barrios vs. Abel Ramos: sfida per il titolo WBC dei pesi welter. Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes: incontro nella categoria dei pesi supermedi.

Gli incontri preliminari inizieranno alle 02:00, seguiti dai match principali.

Le Regole dell’incontro

Il match tra Tyson e Paul sarà composto da otto round di due minuti ciascuno. I pugili utilizzeranno guantoni da 14 once, più imbottiti rispetto ai tradizionali da 10 once, e non indosseranno caschetti protettivi. Essendo un incontro professionistico, saranno consentiti knockdown e knockout.

Come prepararsi per l’evento

Per non perdere neanche un momento dell’azione, assicurati di avere un abbonamento attivo a Netflix e una connessione internet stabile. Considerando l’orario notturno in Italia, potrebbe essere utile programmare un promemoria o impostare una sveglia per seguire l’evento in diretta. Non perdere l’occasione di assistere a questo storico incontro che vede il ritorno sul ring di una leggenda come Mike Tyson contro la giovane promessa Jake Paul.