E’ appena andata in onda l’intervista di Mietta a Da noi a ruota libera. L’artista ha reso omaggio, nel migliore dei modi, lasciando trasparire tutto il suo sincero affetto, a Mia Martini. A Francesca Fialdini, infatti, Mietta ha spiegato alcuni aneddoti legati al passato della sua carriera che si è incrociata con quella di Mietta. Ecco le sue parole.

Mietta a Da noi a ruota libera: le parole su Mia Martini e la canzone più famosa, il pensiero per Baudo

Nella puntata di Da noi a ruota libera di oggi, domenica 18 gennaio 2026, Mietta ha reso omaggio a Mia Martini. L’artista a Francesca Fialdini e al suo pubblico ha raccontato un aneddoto legato ad una famosissima canzone che forse in pochi conoscevano. Mietta ha infatti ricordato: “Quando mi offrirono Almeno tu nell’universo capii subito che non era un brano adatto a me, ma a lei. Avevo solo 19 anni, eppure sentii che quella canzone apparteneva alla sua voce e alla sua vita. Non me la sono sentita di portargliela via. È stata una decisione dettata da rispetto, affetto e riconoscenza verso un’artista straordinaria che ha dato moltissimo alla musica italiana“.

Spazio poi ad un pensiero anche per Pippo Baudo. Mietta ha infatti detto che il conduttore del Festival di Sanremo: “Aveva intuizioni straordinarie. Era un lavoratore instancabile, ma allo stesso tempo ti permetteva di esprimerti liberamente, offrendoti consigli preziosi grazie alla sua enorme cultura“.

Un messaggio per tutte le donne

Durante il dialogo tra Mietta e la Fialdini sono emersi altri dettagli importanti del percorso umano e artistico della cantante che ha eseguito in studio il brano intitolato: Per avere me, sottolineando che: “È una dichiarazione d’amore verso me stessa. Racchiude ciò che siamo tutte noi donne: forti e risolute, ma anche vulnerabili“.

Il brano è una ballad autobiografica nata da una lettera che aveva scritto a sé stessa più di dieci anni prima.

La carriera tra presente, passato e futuro

Durante l’intervista Mietta ha parlato degli inizi e del successo ottenuto da Vattene amore, sottolineando: “Da ragazza non riuscivo a sostenere quel livello di notorietà. Ho sofferto di attacchi di panico che hanno rallentato molte tappe della mia vita. All’epoca non se ne parlava apertamente. Con la terapia ho imparato a conviverci“.

Successivamente si è parlato dell’esperienza a RaiPlay Minimarket. Mietta ha poi svelato: “Recitare mi piace moltissimo. Ho anche ballato con Kevin Spacey. Avevo preparato qualche frase in inglese, ma quando l’ho visto mi sono bloccata: non ho detto nulla, abbiamo solo ballato“.

Non ci sono stati solo successi. Mietta ha svelato di essersi pentita di aver rifiutato Domenica In, ma era troppo giovane e ha poi aggiunto: “Mi volevano come Bond girl, ma a causa del mio stato psicologico non sono riuscita ad affrontarla“.