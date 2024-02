Riparte con molte conferme e qualche novità Michelle Impossible & Friends, il one woman show musicale (e non solo) condotto dalla biondissima e spumeggiante Michelle Hunziker. Nel programma, giunto alla sua terza edizione, come sempre la padrona di casa non farà tutto da sola ma si farà accompagnare nella nuova avventura da altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Ci sarà anche spazio per tanta comicità e persino per una esilarante parodia di Terra Amara, la soap turca che sta spopolando anche da noi. Insomma, con Michelle Impossible & Friends 3 non ci sarà tempo di annoiarsi! Quando comincia e dove vederlo? Scopritelo adesso!

Michelle Hunziker & Friends 3: i co-conduttori e gli ospiti della prima puntata

Inizia col botto l’edizione numero 3 di Michelle Impossible & Friends, con tanti ospiti a fare scintille fin dalla prima puntata. Si tratta di personaggi tutti appartenenti al mondo dello spettacolo, quindi della musica, del balletto, della recitazione e dell’intrattenimento in genere. Per il primo appuntamento è prevista la partecipazione di Gerry Scotti, Claudio Santamaria, Lorella Cuccarini, Francesca Michielin e Andrea Bocelli. Tutti loro saranno coinvolti in performance ad alto tasso di divertimento.

Da non perdere poi, la parodia di Terra Amara da parte della Gialappa’s Band, che ha pensato bene di ribattezzare la soap Lugano Amara! Fra gli interpreti? Anche Aurora Ramazzotti, figlia primogenita di Michelle. Va anche detto che la Hunziker. in queste puntate inedite di Michelle Impossible & Friends non sarà sola sul palco, ma felicemente affiancata da Katia Follesa, Scintilla, Aòlessandro Betti, Valentina Barbieri e Andrea Pucci.

Quando e dove vederlo in tv

Manca davvero pochissimo per Michelle Impossible & Friends. La prima puntata, delle tre totali previste, dello show, vi aspetta nella prima serata (inizio ore 21.20 circa) di Mercoledì 6 Marzo sempre su Canale 5. Tre prime serate di spettacolo e musica di cui in tanti hanno sentito la mancanza: pronti a ricominciare?